Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО

В процессе разработки "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета Украина-НАТО 29 ноября, пишет УНН.

Мы разрабатываем "дорожную карту" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО - говорится в заявлении Совета Украина-НАТО.

При этом Совет Украина-НАТО указал, что "мы преобразуем всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе". А также, что идет работа над разработкой новых проектов по гуманитарному разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развития оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок.

"Украина подтвердила свою приверженность продолжению демократических реформ и реформ сектора безопасности. Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по проведению приоритетных реформ. Совет НАТО-Украина приветствует представление Украиной адаптированной Годовой национальной программы на 2024 год и с нетерпением ожидает ее реализации. Министры иностранных дел НАТО будут проводить регулярную оценку прогресса по линии адаптированной Годовой национальной программы. Североатлантический союз будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на ее пути к будущему членству в НАТО", - сказано в заявлении.

Как сообщается, на заседании министры подвели итоги реализации расширенного пакета политической и практической поддержки, предоставляемой Украине, согласованного на саммите в Вильнюсе. "Министры утвердили структуру СНУ и амбициозную программу работы на 2024 год. В этом контексте НАТО и Украина уже работают и принимают решения совместно, на равных, по широкому кругу вопросов, включая оперативную совместимость, энергетическую безопасность, инновации, киберзащиту и устойчивость. Мы и в дальнейшем будем развивать эти направления работы. СНУ также зарекомендовала себя как надежный механизм проведения консультаций в условиях кризиса. НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь", - указано в выводах.

Как сообщается, Совет НАТО-Украина (СНУ) собрался сегодня впервые на уровне министров иностранных дел, в то время, как россия продолжает свою жестокую военную агрессию, "чтобы действовать совместно с целью дальнейшего углубления отношений между НАТО и Украиной". Как отмечается, "государства-члены остаются непоколебимыми в своем обязательстве далее наращивать политическую и практическую поддержку Украины, которая продолжает отстаивать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, и будут продолжать предоставлять поддержку столько времени, сколько потребуется". "Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона", - указано в заявлении.

Напомним

Совет Украина-НАТО 29 ноября собрался на первое заседание на уровне министров иностранных дел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего вступительного слова выразил уверенность, что Украина однажды станет полноценным членом Альянса