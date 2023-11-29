Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО
В заявлении Совета Украина-НАТО указано на разработку "дорожной карты" для обеспечения полной оперативной совместимости Украины с НАТО.
Белый дом сообщил, какие штаты получили выгоду от военной помощи Украине
Белый дом обнародовал, какие штаты получили экономическую выгоду от военной помощи Украине: Пенсильвания получила $2,364 млрд, а Техас - $1,45 млрд на производство оружия.
Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19
ЮНИСЕФ доставил в Украину 203 000 доз обновленной вакцины против COVID-19 компании Pfizer, ориентированной на вариант "Омикрон", которая будет использована для бустерных прививок во всех регионах.
Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше
россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии
Американский военный самолет Osprey разбился вблизи острова Якусима в Японии. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.
Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников
BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.
За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф
Укроборонпром отрицает сообщения о поставках компонентов для самолетов и вертолетов в Россию с 2014 года, уточняя, что украинские компании, о которых идет речь, не имеют никаких контрактов с упомянутой российской фирмой или посредниками. Правоохранительные органы расследуют эти обвинения.
Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признает технические трудности с поставкой обещанного ЕС миллиона боеприпасов в Украину, заявляя, что необходимо экспертное решение.
Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку
В Киеве правоохранители задержали группу из 20 человек, среди которых были чиновники и инвесторы, за незаконное завладение более 5 гектарами стратегической земли стоимостью около 15 миллионов гривен. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.