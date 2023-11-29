Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  154201 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  182906 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  168762 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167325 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154444 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153290 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142371 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО

В заявлении Совета Украина-НАТО указано на разработку "дорожной карты" для обеспечения полной оперативной совместимости Украины с НАТО.

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Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО

Белый дом сообщил, какие штаты получили выгоду от военной помощи Украине

Белый дом обнародовал, какие штаты получили экономическую выгоду от военной помощи Украине: Пенсильвания получила $2,364 млрд, а Техас - $1,45 млрд на производство оружия.

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Белый дом сообщил, какие штаты получили выгоду от военной помощи Украине

Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ доставил в Украину 203 000 доз обновленной вакцины против COVID-19 компании Pfizer, ориентированной на вариант "Омикрон", которая будет использована для бустерных прививок во всех регионах.

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Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19

Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше

россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше

У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии

Американский военный самолет Osprey разбился вблизи острова Якусима в Японии. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.

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У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии

Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников

BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.

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Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников

За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович

В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.

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За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович

Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф

Укроборонпром отрицает сообщения о поставках компонентов для самолетов и вертолетов в Россию с 2014 года, уточняя, что украинские компании, о которых идет речь, не имеют никаких контрактов с упомянутой российской фирмой или посредниками. Правоохранительные органы расследуют эти обвинения.

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Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф

Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признает технические трудности с поставкой обещанного ЕС миллиона боеприпасов в Украину, заявляя, что необходимо экспертное решение.

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Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности

Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку

В Киеве правоохранители задержали группу из 20 человек, среди которых были чиновники и инвесторы, за незаконное завладение более 5 гектарами стратегической земли стоимостью около 15 миллионов гривен. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку