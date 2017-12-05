Сегодня на западе и севере Украины пройдет снег
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря в Украине ожидается неустойчивая погода. В западных областях и на севере Украины ожидается снег и мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. В большинстве областей течение дня ожидается 0 + 6 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.
В западных областях - снег и мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0-4 тепла.
В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м / с.