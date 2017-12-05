Сегодня на западе и севере Украины пройдет снег

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 365 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13795 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93596 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109276 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129646 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106238 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107947 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113192 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117411 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123196 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сегодня на западе и севере Украины пройдет снег

Сегодня на западе и севере Украины пройдет снег

Киев  •  УНН

 • 12428 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря в Украине ожидается неустойчивая погода. В западных областях и на севере Украины ожидается снег и мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. В большинстве областей течение дня ожидается 0 + 6 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.

В западных областях - снег и мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 градусов тепла.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем ​​0-4 тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​2-7 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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