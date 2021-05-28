Смоленская катастрофа: прокуратура Польши обжалует решение суда, отказавшего в аресте российского диспетчера

Детали

“Решение суда прокуратура оценивает как неверное по отношению к стоящей перед правоохранительными органами задаче разъяснения с уголовной точки зрения всех обстоятельств этой самой трагической катастрофы в истории свободной Польши”, — указано в заявлении прокуратуры, которая пообещала “немедленно оспорить (решение суда) в суде высшей инстанции”.

Суд в Варшаве в четверг вынес решение по делу диспетчера Павла Плюснина, постановив, что для его временного ареста нет оснований. Суд пришел к выводу, что доказательств, собранных до сих пор в материалах подготовительного производства, недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым умышленного преступления. Также суд не считает, что подозреваемый может препятствовать ходу разбирательства.

Заседания по делам еще двух диспетчеров — Николая Краснокудского и Виктора Рыженко — перенесены судом на неопределенный срок. Причиной отсрочки суд назвал невыполнение российской стороной польского запроса о правовой помощи. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов и за закрытыми дверями.

Контекст

В сентябре прошлого года стало известно, что 1-я следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров. Как сообщила тогда пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы арестовать российских диспетчеров, заявила, что Варшава “игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, пытаясь заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию”. Захарова сказала, что все попытки Варшавы добиться выдачи авиадиспетчеров тщетны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к обвинениям Варшавы по делу о крушении самолета с польским президентом Лехом Качиньским и требованиям об аресте российских диспетчеров.

Справка

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

В апреле 2018 года подкомиссия аннулировала официальный отчёт о причинах катастрофы, который был представлен в 2011 году правительственной комиссией под руководством Ежи Миллера. Подкомиссия опубликовала доклад, что самолёт разрушился ещё в воздухе из-за взрыва, а российские диспетчеры ввели в заблуждение пилотов об их местонахождении при подлёте к взлётно-посадочной полосе.

25 апреля 2018 года был опубликован технический отчёт комиссии повторного расследования причин авиакатастрофы. Причиной катастрофы в нём назван взрыв в крыле самолёта до его падения на землю.