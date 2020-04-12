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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36395 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45341 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Смерть в 25-летнем возрасте: НХЛ объявила о гибели хоккеиста "Эдмонтона"

Смерть в 25-летнем возрасте: НХЛ объявила о гибели хоккеиста "Эдмонтона"

Киев  •  УНН

 • 22821 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нападающий ХК "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв умер через четыре дня после удаления из мозга коллоидной кисты, которая создавала давление на его мозг. Об этом утверждает сайт НХЛ, передает УНН.

Колбе был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг 7 апреля, после чего введен в медикаментозную кому. Спортсмену было 25 лет.

"Самое удивительное, что речь идет о молодом игрока и здоровом спортсмене. Такие вещи не должны происходить с такими людьми, как Колби", - сказал агент игрока Джейсон Дэвидсон.

Примечательно, что ранее агент хоккеиста отмечал, что состояние хоккеиста не связано с COVID-19.

Добавим также, Кейв провел 11 матчей за "Эдмонтон" в этом сезоне, в которых забил одну шайбу. В 44 играх за "Бейкерфсилд" в Американской хоккейной лиге он набрал 23 (11 + 12) очка. Кейв проводил второй сезон в "Ойлерз", которые 15 января 2019 года забрала его с драфта отказов с "Бостон Брюинз". За четыре сезона в НХЛ он провел 67 матчей, набрав 9 (4 + 5) очков.

Украинские Национальные Новости

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