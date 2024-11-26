Случаев прорыва российских ДРГ к населенным пунктам Дергачевской громады не зафиксировано - глава МВА
Киев • УНН
Глава Дергачевской ГОА сообщил о попытках российских диверсантов пересечь границу и обстрелах населенных пунктов. В приграничной зоне остается около 750 мирных жителей.
Российские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются пересечь границу на территории Дергачевской громады, в населенные пункты, где живут люди, не заходили, заявил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в эфире "Суспільного", передает УНН.
Ситуация с безопасностью в громаде остается тяжелой. Враг продолжает систематически наносить удары по приграничным населенным пунктам, применяя РСЗО, ствольную артиллерию, FPV-дроны и авиационные бомбы. Вражеские диверсанты постоянно пытаются малыми группами протиснуться через государственную границу, однако наши защитники оперативно обезвреживают их. Случаев прорыва российских ДРГ к населенным пунктам не зафиксировано
Также Задоренко рассказал, что 25 ноября около 15:15 оккупанты ударили КАБами по Слатино. Попадания пришлись по открытой территории в пределах и за пределами населенного пункта. Незначительные повреждения получили 4 частных домовладения. 7 человек получили острую реакцию на стресс, в помощи медиков не нуждались.
По его словам, целью ударов становятся объекты гражданской и критической инфраструктуры, частная жилая застройка, хозяйственные постройки и гражданские авто. В связи с обстрелами в приграничных населенных пунктах громады есть проблемы с электро- и газоснабжением. Враг целенаправленно разрушает подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, указал начальник МВА.
Сейчас в приграничных населенных пунктах до сих пор остается около 750 человек, основная масса из них - в Казачьелопанском округе. В основном это люди почтенного возраста. Оставаться на границе под постоянной угрозой жизни без доступа к благам цивилизации в зимний период крайне опасно. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к детям, чьи родители до сих пор живут на границе с Россией, с просьбой уговаривать их согласиться на эвакуацию. Мы вместе с Харьковской ОГА, полицией и волонтерами готовы вывезти людей в любое время, главное - это их желание
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о наступлении россиян на Казачью Лопань, указав, что Силы обороны Украины полностью контролируют приграничье.
Сержант подразделения РУБПАК бригады ГПСУ "Гарт" сообщал 25 ноября, что на Харьковщине российские оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону, ситуация остается сложной.