Случаев прорыва российских ДРГ к населенным пунктам Дергачевской громады не зафиксировано - глава МВА

Российские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются пересечь границу на территории Дергачевской громады, в населенные пункты, где живут люди, не заходили, заявил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в эфире "Суспільного", передает УНН.

Также Задоренко рассказал, что 25 ноября около 15:15 оккупанты ударили КАБами по Слатино. Попадания пришлись по открытой территории в пределах и за пределами населенного пункта. Незначительные повреждения получили 4 частных домовладения. 7 человек получили острую реакцию на стресс, в помощи медиков не нуждались.

По его словам, целью ударов становятся объекты гражданской и критической инфраструктуры, частная жилая застройка, хозяйственные постройки и гражданские авто. В связи с обстрелами в приграничных населенных пунктах громады есть проблемы с электро- и газоснабжением. Враг целенаправленно разрушает подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, указал начальник МВА.

Сейчас в приграничных населенных пунктах до сих пор остается около 750 человек, основная масса из них - в Казачьелопанском округе. В основном это люди почтенного возраста. Оставаться на границе под постоянной угрозой жизни без доступа к благам цивилизации в зимний период крайне опасно. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к детям, чьи родители до сих пор живут на границе с Россией, с просьбой уговаривать их согласиться на эвакуацию. Мы вместе с Харьковской ОГА, полицией и волонтерами готовы вывезти людей в любое время, главное - это их желание