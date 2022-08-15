Схемы Павелко и миф о едином телепуле

ОБ УПЛ

Немного экскурса в историю. Все же помнят натужные попытки в 2020-м провести выборы президента Украинской Премьер-лиги и чем все закончилось. Исполнительным директором (читай – главным руководителем УПЛ), приравненным по статусу к Президенту УПЛ, тогда оставили удобного и «карманного» для УАФ Евгения Дикого, а о самой идее демократических выборов как-то и думать забыли. Аннуляция выборов странным образом совпала с другим событием. Есть информация, что перед этим же днем ​​икс состоялась встреча гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина и Президента УАФ Андрея Павелко, на которой заочно Евгения Дикого благословили на новые свершения. Скажем, как есть: Дикий – хороший парень. Он коммуникабельный, трудолюбивый и усердный человек, но это точно не самостоятельный и самодостаточный топ-менеджер. И по факту выходит, что УПЛ уже три года без руководителя. А Евгений Дикий - некий двойник Томаса Гримма, только с украинским паспортом, ну, и с тем отличием, что чаще бывает на работе, чем его предшественник. А общее у этих двоих одно: Дикий, как в свое время и знаменитый дедушка-юрист и пенсионер из Швейцарии, удобная для большинства клубов УПЛ фигура, которую, предполагаем, за ниточки из своего кабинета дергает Андрей Васильевич Павелко.

Когда в 2008 году только создали УПЛ, был непродолжительный период, что УПЛ действительно не представляла чьи-то интересы, кроме как интересы клубов. Тогда этот институт давал довольно неплохие финансовые показатели: в украинский чемпионат привлекались спонсоры, продавались права. В тот момент были заложены правильные стандарты: продукт был интересен и вызвал интерес к футболу. Были болельщики, были правильные контракты. Жаль только, продолжалось это недолго. Далее к власти пришли люди, приближенные к донецкому «Шахтеру», и узурпировали эту футбольную вертикаль, заставили крутиться остальные клубы вокруг своей оси. Последствия этой политики как раз и вылились в то, что у нас есть сейчас. Хаос и раздор.

Теперь давайте разберемся, что собой представляет УПЛ в наше время. Сейчас функции этой организации сводятся к банально простой вещи – составить календарь соревнований. А в теории УПЛ должно быть предприятием, которое должно создавать продукт, продвигать его на рынке и соответственно зарабатывать деньги для клубов от продажи этого продукта. Для того, чтобы это работало на практике, УПЛ должен обладать всем спектром прав (телевизионными и рекламными правами). Вроде бы все просто, да? Чтобы что-то продать, нужно что-то иметь. А выходит, что все права принадлежат УАФ. И как теперь продать то, что ты отдал даром?

ОБ УАФ

На бумаге УАФ – это неприбыльная организация. Ее главные функции – развивать массовый футбол и заниматься национальными сборными. Вместо этого есть следующее: УАФ монополизировала украинский футбол. Никого не удивляет, что вообще Павелко делает на Общем собрании Премьер-лиги и какое право имеет обсуждать вопросы, связанные с коммерческой деятельностью клубов и Украинской Премьер-лиги? Какие функции он там выполняет? Ответ вам не понравится. Он узурпировал абсолютную власть, в том числе такие структуры, как УПЛ и ПФЛ. И это все на фоне непрерывной вражды Павелко с братьями Суркисами, которые когда-то привели Андрея Васильевича за руку в Дом футбола, и, вероятно, не услышали даже «спасибо». Павелко по сути стал тем, кто вершит судьбы клубов в украинском футболе, прикрываясь решениями, вернее, сплошными «одобрянсами» Исполкома УАФ. Если принять во внимание, что действующий президент УАФ столько лет явно лоббирует интересы донецкого «Шахтера», в то же время получая лояльность и защиту от медиа-структур владельца донецкого клуба, то разговоры о едином телепуле выглядят совершенно нереалистично.

О БЕТТИНГОВЫХ ПРАВАХ

Мы понимаем, что создание единого пула – это необходимая предпосылка для появления целостного качественного продукта. Речь идет о продукте, который будет пользоваться спросом на рынке. Клубы же заинтересованы в деньгах, и чем больше – тем лучше, правда? Ведь есть у нас такие клубы, которых и 94 тысячи долларов не устраивают. В идеале единый телепул собирает с клубов все права: телевизионные (внутренние, международные, беттинговые), диджитал, коммерческие и рекламные. В нашем случае у нас есть предложение Setanta, которая за 3,2 млн долларов на первый сезон получает внутренние и международные права на показ матчей, права на распространение хайлайтов, диджитал-права. Фактически все кроме беттинговых прав. Они каким-то образом при молчаливом согласии клубов три года назад оказались в собственности УАФ. Как – непонятно.

Прежде чем двигаться дальше, нужно объяснить, из чего состоят беттинговые права. В этом понятии есть две составляющие. Первая: трансляция матча в режиме стрима на платформах беттинговых операторов, вторая – передача статистических данных. Сейчас история с беттинговыми правами следующая: вероятно, через Павелко в украинский футбол вошла букмекерская контора VBet, которая вначале стала титульным спонсором Чемпионата, а затем и нашей национальной сборной. Но этот контракт не был чисто коммерческим. В нем заложен гораздо более глубокий интерес, как одной, так и другой стороны. Дело в том, что с букмекерами из VBet связана компания BetRadar. И именно ей УАФ после того, как получила беттинговые права клубов, продала эти права. Официальный аргумент, с каким мотивом УАФ пользуются собственностью клубов, следующая: за вырученные деньги Ассоциация покупает еще один фургон VAR, обслуживающий матчи лиги. Вы хотели справедливый и беспристрастный футбол? Вот вам VAR, он не лжет.

Далее немного математики. Всего за 100 000 долларов в год компания BetRadar получила монополию на права беттинга и продает их букмекерским конторам по всему миру. Скорее всего, найдется по меньшей мере 10 других букмекеров, у которых за стримы с матча и статистику BetRadar выторговала по меньшей мере 1 млн долларов. Но ни копейки с этих денег наши клубы, которым эти права принадлежат, они так и не увидят. Потому что все самое интересное происходит за ширмой. На публике УАФ показывает клубам, что продала беттинговые права за 100 000, которые пошли на VAR. Страшно даже подумать, сколько денег заработали с беттинговых прав.

КОМПАНИЯ ПАВЕЛКО

Так кто же в компании Павелко? Беттингом в УАФ занимаются два человека: Олег Шкреба и Роман Волынец. Роман Волынец возглавляет УАФ Маркетинг, а Олег Шкреба – серый кардинал, еще работавший во времена Суркиса, был вице-президентом УАФ и генеральным директором компании «Украина Футбол Интернешнл». Шкреба – это ученик Сергея Лашкула, который при СССР создал подобную коммерческую компанию, занимавшуюся правами клубов, которые скупали за бесценок. А еще Шкреба – здесь внимание! – кум Александра Денисова. У них даже есть общий бизнес – кафе в Киеве.

Александра Денисова вспоминаем здесь не просто так. В этой схеме он тоже играл важнейшую роль. А именно – помогал реализовывать схему с беттинговыми правами. Откуда, спросите, отправлялись все стремы для беттинговых платформ. На телеканале «Футбол» было установлено специальное оборудование, которое превращало телевизионный сигнал в стрим. Из офиса каналов шел сигнал BetRadar, а те уже распространяли его тем, с кем были заключены соглашения.

На примере трэша с беттинговыми правами следует одно. УПЛ – это, скорее всего, ширма, за которой Павелко делает все, что ему вздумается, а клубы, соответственно, расходный материал, на котором можно нагреть кругленькую сумму. Посудите сами: какие бы решения ни принимала УПЛ, их все равно санкционирует на голосовании Исполком. А еще у Павелко больше десяти ручных клубов, которые он держит в кулаке. И вот вам яркий пример: голосование за доигрывание Чемпионата U-19. «Рух» в итоге таки добился своего, но предшествовали этому очень странные дела. По результатам первого опросника, который УПЛ направила в клубы, тотальное большинство проголосовало против доигрывания. Но на следующий день клубы кардинально меняют свое мнение и присылают свое согласие. Предыдущие же результаты удивительным образом были аннулированы. Источники говорят, этому спектаклю предшествовал звонок Павелко Козловскому и обещание Андрея Васильевича «решить вопрос» в качестве знака благодарности за «дружбу и поддержку». И это лишь один маленький пример «договорняков» мастера кулуарных дел Павелко.

Кстати, вы знали, что УАФ получала 6% от каждого контракта от телетранслятора и спонсоров, который заключала УПЛ. В документах так и указано: вознаграждение УАФ. И это еще не все: еще 5% подлежат перечислению эксклюзивному коммерческому партнеру ООО УАФ Маркетинг. Возникает вопрос: а какое вообще отношение эти структуры имеют к профессиональному футболу?

SETANTA

Теперь по ситуации с Setanta. Откуда взялась цифра 94 тысяч долларов на клуб от телетранслятора, которая уже стала яблоком раздора для многих клубов. Мало это или много – здесь уж каждый за себя пусть решит. Интересно другое: 94 тысячи долларов – это сумма вычетом все тех же 6% комиссии. И догадайтесь, для кого? Верно, для УАФ. О моральном праве УАФ брать с клубов деньги говорить бессмысленно. Давайте лучше посчитаем сумму, которую клубы недополучают. Умножаем эти 6 тысяч долларов на 16 клубов и получаем 96 тысяч, которые оседают в чьем-то кармане. В УАФ могут апеллировать, что права на трансляции принадлежат им, отсюда и их доля в распределении средств за трансляционные права. Но это, пожалуй, только в нашем государстве можно говорить такие басни, а все вокруг будут в это верить. Во всем цивилизованном мире права на трансляции всегда принадлежали клубам. Они, а не федерации, создатели того продукта, который мы видим по телевизору и на трибунах стадионов.

Теперь об инсайдах и угрозах. Клубы, выступающие против единого телепула (читайте – клубы, которые не хотят играть под дудку Павелко), запугивают санкциями. От финансовых штрафов и снятия очков вплоть до отстранения от соревнований. Теперь поразмышляем логически. Три из четырех клубов, не поддерживающих идею единого пула, который навязывают в Доме футбола, это еврокубковые команды. «Динамо», «Днепр-1» и «Заря». Верите, что во время войны, когда мы собираем вместе наш футбол, у Павелко хватит мужества выгнать эти клубы из УПЛ. Надо быть совсем безумным, чтобы на такое пойти. Тогда откуда эти вбросы о санкциях клубам и аннулированный договор от телетранслятора. Имя инсайдера этих слухов вам о многом скажет. Их автор, Игорь Бурбас, работал на том же канале, которым руководил Денисов. Пожалуй, здесь с мотивами все ясно.

VBET

Теперь вернемся к VBet, год назад ставшему титульным спонсором чемпионата. В первый год они платили УПЛ один миллион долларов, из которых сразу 200 тысяч ушло коллекторам из УАФ на покупку VAR-машины. Клубы должны были получить 4 транша на общую сумму 45 тысяч долларов каждый. Вы спросите, где же подевались еще 80 кусков. Ибо если 45 умножить на 16, то выходит 720 тысяч. Есть подозрение, что эти деньги ушли в УАФ Маркетинг. Но куда? Наверное, снова на VAR.

В сезоне 2022/23 по условиям контракта Vbet должен заплатить полтора миллиона долларов, но из-за войны и кризиса в стране уже не прочь сбить эту сумму вдвое и договариваются об этом с нужными людьми. С этой суммы УАФ тоже предполагаются проценты. Интересно, за что сейчас? ВАРа в этом сезоне вроде бы не будет.

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Так как сделать единый телепул? А никак. Единый телепул возможен только при условии, когда Украинская Премьер-лига станет самостоятельной организацией, получит своего руководителя и сама будет распоряжаться правами всех клубов. А пока этого не произошло, большинство клубов, не подозревая, играют роль актеров массовки, пока за сценой кто-то тихонько перечисляет деньги от проданных билетов на спектакль. И спектакль этот, честно говоря, уже как-то очень сильно затянулся.