Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи
Киев • УНН
Российские военные перебрасывают технику ближе к материковой части Украины через Керченскую переправу, что наблюдается общественностью "Крымского ветра", в то время как причины фейерверка в Керчи остаются неизвестными.
Российские военные продолжают перебрасывать военную технику в оккупированном Крыму максимально близко к материковой Украине. С переправы через Керчь везут военную технику. Об этом свидетельствуют данные паблика Крымский Ветер, передаёт УНН.
"Наши глаза" всё видят: с переправы через Керчь везут военную технику.
Детали
В паблике, который отслеживает ситуацию в Крыму, также сообщили что информацию касательно переброски военной техники уже передали ВСУ.
Дополнение
Часом позже в паблике "Крымский ветер" сообщили о взрывах фейерверков в районе портовой больницы в Керчи. Однако, про первопричины праздника в настоящий момент не известно.
Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи
Российские военные перебрасывают технику ближе к материковой части Украины через Керченскую переправу, что наблюдается общественностью "Крымского ветра", в то время как причины фейерверка в Керчи остаются неизвестными.
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