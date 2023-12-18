Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи

Российские военные продолжают перебрасывать военную технику в оккупированном Крыму максимально близко к материковой Украине. С переправы через Керчь везут военную технику. Об этом свидетельствуют данные паблика Крымский Ветер, передаёт УНН.

"Наши глаза" всё видят: с переправы через Керчь везут военную технику. – сказано в сообщении.

Детали

В паблике, который отслеживает ситуацию в Крыму, также сообщили что информацию касательно переброски военной техники уже передали ВСУ.

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Часом позже в паблике "Крымский ветер" сообщили о взрывах фейерверков в районе портовой больницы в Керчи. Однако, про первопричины праздника в настоящий момент не известно.