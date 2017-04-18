Система проверок качества продуктов питания в Украине полностью искажена – эксперт

Напомним, 13 апреля министр агрополитики Тарас Кутовой у себя на странице в Facebook сообщил о том, что теперь “инспектор будет иметь перечень вопросов, которые можно будет задать во время проведения аудита или проверки производственных мощностей. Загонять производителя в угол незапланированными вопросами и этим провоцировать на взятку он (инспектор) уже не сможет”.

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При этом, по словам эксперта Н.Несмиянова именно потому, что суть проверок в Украине сегодня сводится к формальностям, на рынке нынче большое количество некачественных продуктов.

"Вся система проверок качества продуктов питания в Украине искажена полностью. Суть ее сводится к тому, что формально эти проверки существуют, но толку от них никакого нет. Все и так знают, что рынок переполнен фальсификатом, что никто особо не соблюдает технику безопасности. Сегодня продукция зачастую либо не соответствует заявленным качествам, либо вообще является опасной. И этим уже никого не удивишь. И формально, такой инициативой (озвученной Т.Кутовым, — ред.), мы подходим к логическому завершению, когда ко всему этому добавляем список вопросов, чтобы иметь возможность наперед подготовиться полностью. То есть, если раньше давали 10 дней — то теперь уже дают целый год на то, чтобы наперед подготовится (к проверке, — ред), добавляем к этому еще и ограниченный список вопросов, к которому тоже можно готовиться год.... Ну это же абсурд просто получается! Это же нужно быть полностью бездарным, чтобы не подготовится и не ответить на эти вопросы перед проверяющим“, — отметил он.

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Также по мнению Н.Несмиянова нововведение с вопросами для проверяющих на практике не будет иметь никакого позитивного эффекта.

“Ничего не изменилось на самом деле, не улучшилось, ведь как ходили проверяющие и собирали мзду — так и собирают. И все формальные постановления — это ширма, которая ничего не даст. Это чистой воды популизм и бесполезность. В Европе, например, если проверка не вышла по жалобе в тот же день — это уже не эффективно. У нас же, к сожалению, это может тянуться несколько месяцев”, — отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украине сегодня к ответственности почти не привлекают.

Как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественой или опасной продукции более половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.