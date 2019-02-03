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Сын Джерома Сэлинджера опубликует неизданные произведения отца

Сын Джерома Сэлинджера опубликует неизданные произведения отца

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Неизданные произведения Джерома Дэвида Сэлинджера, созданные им в период затворничества, всё-таки будут опубликованы. Это подтвердил сын писателя Мэтт Сэлинджер в интервью The Guardian, передает УНН.

Последний рассказ Сэлинджера был опубликован в журнале New Yorker за 1965 год. Почти полвека писатель прожил отшельником, скрываясь от любопытных глаз в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир. Ходили слухи, что все эти годы, вплоть до самой смерти в 2010 году, Сэлинджер посвятил литературе.

Сэлинджер ограничил общение с окружающими, чтобы ничто не отвлекало его от писательства. Он мог остановить машину и съехать к обочине, чтобы записать идею будущего рассказа, в доме повсюду лежали блокноты для записей, рассказывает Мэтт.

Он намекнул, что в рукописях встречаются истории про семью Глассов, известную по рассказам “Хорошо ловится рыбка-бананка”, “Фрэнни и Зуи”, “Выше стропила, плотники”, “Симор: Введение”, а также добавил, что поздние произведения имеют “нелинейное развитие”.

Права на рукописи Сэлинджера после его смерти унаследовали Мэтт и вдова писателя Колин О’Нил. С 2011 года они вместе работают над рукописями.

“Он (Сэлинджер) завещал мне собрать всё воедино, зная, что масштаб работы потребует много времени. Он 50 лет писал в стол, речь идет об огромном объеме рукописей. Так что дело не в нежелании или утаивании: как только материал будет готов, мы его опубликуем”, — подчеркнул Мэтт.

По его словам, процесс может растянуться еще на годы, но он надеется, что рукописи увидят свет в ближайшие десять лет.

В этом году поклонники Сэлинджера отметили 100 лет со дня его рождения. Оглушительный успех пришел к писателю в 1951 году, после издания романа “Над пропастью во ржи”. Его юный главный герой Холден Колфилд “стал самым известным американским прогульщиком после Гекльберри Финна”, как отмечал в некрологе писателю критик The New York Times.

Напоминаем, осенью Джорджа Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО.

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