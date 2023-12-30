Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ
Киев • УНН
Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.
Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря ударили по военным объектам в российском белгороде, работали исключительно по ним, а поражение гражданской инфраструктуры - это последствия работы российской ПВО, сообщило Суспільне со ссылкой на свой источник, пишет УНН.
Детали
"Последние часы продолжаются мероприятия сил безопасности и обороны Украины, ставшие следствием российских террористических атак на украинские мирные города и преднамеренные убийства гражданских", - сообщил источник.
Позже источники уточнили, что Силы обороны отработали только по военным объектам белгородской области, а гражданские погибли из-за ошибок российских ПВО.
"Украинские силы безопасности и обороны работают исключительно по военным целям врага", - отметил источник.
Дополнение
По уточненной информации, в результате обстрела белгорода погибло 14 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали, сообщили в мчс рф.
Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ
Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.
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