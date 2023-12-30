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Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 15:04  •  18173 просмотра

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Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря ударили по военным объектам в российском белгороде, работали исключительно по ним, а поражение гражданской инфраструктуры - это последствия работы российской ПВО, сообщило Суспільне со ссылкой на свой источник, пишет УНН

Детали

"Последние часы продолжаются мероприятия сил безопасности и обороны Украины, ставшие следствием российских террористических атак на украинские мирные города и преднамеренные убийства гражданских", -  сообщил источник.

Позже источники уточнили, что Силы обороны отработали только по военным объектам белгородской области, а гражданские погибли из-за ошибок российских ПВО.

"Украинские силы безопасности и обороны работают исключительно по военным целям врага", - отметил источник.

Дополнение

По уточненной информации, в результате обстрела белгорода погибло 14 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали, сообщили в мчс рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Сили оборони вдарили по військових об'єктах в бєлгороді, атакували виключно їх - ЗМІ
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