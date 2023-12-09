Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада в первом чтении поддержала инициативу
Киев • УНН
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий наложение штрафов за нарушение комендантского часа.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку проекта закона.
Детали
Согласно проекту закона, нарушение комендантского часа - а именно пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений - влечет за собой штраф для граждан от 8 500 до 17 000 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
Для бизнеса законопроект предусматривает штрафы от 51 000 до 102 000 грн. А за повторное нарушение в течение года придется заплатить до 170 000 или 340 000 грн.
Дополнение
В Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники.
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада в первом чтении поддержала инициативу
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий наложение штрафов за нарушение комендантского часа.
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