Шантажировали политиков и чиновников провокационными фейками: разоблачили банду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Группа дельцов "зарабатывала" на политиках и должностных лицах, требуя деньги - в криптовалюте - за нераспространение провокационной информации о них. Об этом сообщили в МВД Украины, пишет УНН.
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"Злоумышленники публиковали в Интернете неправдивые новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление - требовали деньги. В домах фигурантов на данный момент проводятся обыски", - рассказали правоохранители.
Детали
Противоправную деятельность преступной группировки разоблачили сотрудники киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.
"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев", - отметили в МВД.
К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.
"Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия. Распространение такой информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответы фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их пересчета на электронные кошельки. В настоящее время установлено четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен", - сообщили детали дела правоохранители.
На данный момент правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
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