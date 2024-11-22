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"Шахеды" с утра заходили в беларусь минимум 14 раз - "Гаюн"

"Шахеды" с утра заходили в беларусь минимум 14 раз - "Гаюн"

Киев  •  УНН

 • 7131 просмотра

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Мониторинговый канал сообщает о 14 заходах российских дронов-камикадзе в беларусь из Украины и рф. Из них 8 вернулись в Украину, судьба остальных неизвестна.

Минимум 14 раз за сегодня заходили "шахеды" в беларусь, один долетел до речицы, некоторые пропали, сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускы Гаюн", пишет УНН.

Детали

"Начиная с 6-и утра 22 ноября зафиксировано как минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в беларусь из Украины и рф. Дроны проходили через "беларусский коридор", залетали из россии, заходили в направлении брагина, ельска и гомеля, а один "шахед" долетел до речицы", - говорится в сообщении.

Первый заход, как указано, был в 06:10, дрон залетел из брянской обл. в сторону аг. круговец-Калинино (гомельской обл.). Далее "шахеды" заходили до 13:57.

В 07:49 ударный БПЛА, как указано, залетел в беларусь в районе лоева и продолжил движение северо-западным курсом к 08:06 достигнув речицы и продолжив движение в направлении жлобина.

"В то же время с аэродрома "барановичи" был поднят дежурный истребитель ввс рб, который направился в район речицы и летал на юго-востоке страны почти 2 часа. Позднее eRadarrua сообщили, что по предварительным данным минимум 1 БПЛА был сбит на территории беларуси. На текущий момент подтверждений сбитию "шахеда" над рб — нет, данные продолжают уточняться", - сказано в сообщении.

Всего на данный момент, как указано, подтверждён возврат в воздушное пространство Украины из беларуси 8 из 14-и залетевших дронов, некоторые БПЛА могли быть потеряны в беларуси.

Вражеская атака на Сумы: в ОВА уточнили, что рф впервые применила кассетные "шахеды"22 нояб. 2024, 09:59 • 12209 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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