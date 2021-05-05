Сезон клещей: Голубовская дала советы, как защитить себя от болезни Лайма

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“Надо помнить, что „кусачими“ являются и личинки клещей (для насыщения требуется около 5 суток), и нимфы (до 8 суток) и, естественно, взрослый клещ (до 12 суток). В процессе насыщения масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф — до 100 раз, а масса самок — до 120 раз. На фото можно сравнить размер голодного и насосавшегося клеща, эти размеры могут быть ориентиром времени присасывания, что важно для принятия решений о профилактике”, — отметила врач.

Болезнь Лайма — достаточно распространённое трансмиссивное заболевание, представляющее собой спирохетоз со склонностью к полиорганному поражению, многообразием клинических форм, с возможностью персистирования возбудителя и формированием хронического течения болезни. Обычный сезон заболевания — с поздней весны до ранней осени и связан с активностью клещей.

“Участившиеся укусы клещей в последнее время и являются причиной беспокойства людей, что, впрочем, обоснованно. Однако, не все так просто”, — уточнила Голубовская.

Что необходимо помнить пациентам и всем людям

Врач перечислила факторы, которые помогут уменьшить риск укуса клеща.



Следует помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах;



При пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин; чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что для детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые;



Рекомендуется носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу;



Светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда привлекает клещей, поэтому не следует придавать большого значения именно цвету одежды;



“Поскольку все эти рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы”, — подчеркнула Голубовская.

Также необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.

Что делать, если клещ уже присосался?

В случае если клещ уже присосался — не паникуем и действуем согласно советам врача.



Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.



Клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее, гораздо важнее как можно скорее удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой;



Распространённой ошибкой является попытка “задушить” клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином — все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;



Нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;



Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;



Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости — не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось — обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;



После удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.



Врач отмечает, что нет смыла тратить время на исследование клеща на наличие боррелий.

“В лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, т.к. это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя”, — уточнила Голубовская.

Какова профилактика заболевания?

Для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики.

“Лучше избегать воздействия клещей. Их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%”, — пояснила Голубовская.

По словам медика, для экстренной профилактики у взрослых и детей старше 8 лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определённые противопоказания, например, беременным женщинам, но не только. Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется.

“Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками.

Имеющаяся вакцина оказалась не очень эффективной и снята с производства в 2002 году. Вакцинированные ею люди сейчас не защищены”, — пояснила Голубовская.

По словам инфекциониста, болезнь Лайма довольно эффективно поддается лечению, но только если оно соответствующее.

Если их вовремя лечат с помощью соответствующих схем антибиотиков, полное выздоровление наступает более, чем у 80% людей. Однако необходимо помнить, что возможна реинфекция другим штаммом возбудителя.