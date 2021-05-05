Сезон клещей: Голубовская дала советы, как защитить себя от болезни Лайма

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 42877 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 120242 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 175746 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178366 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 262284 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 304230 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155670 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142737 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 261076 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126222 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179581 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 161670 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 197275 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 79221 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165731 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 304238 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 261082 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 417314 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 383517 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 367143 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 28264 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165719 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 197262 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179572 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 262279 просмотра
Актуальное
Сезон клещей: Голубовская дала советы, как защитить себя от болезни Лайма

Сезон клещей: Голубовская дала советы, как защитить себя от болезни Лайма

Киев  •  УНН

 • 96121 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. С поздней весны и до ранней осени в Украине активизируются клещи. Что нужно знать для того чтобы обезопасить себя и как действовать если насекомое все же укусило УНН рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская.

Цитата

“Надо помнить, что „кусачими“ являются и личинки клещей (для насыщения требуется около 5 суток), и нимфы (до 8 суток) и, естественно, взрослый клещ (до 12 суток). В процессе насыщения масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф — до 100 раз, а масса самок — до 120 раз. На фото можно сравнить размер голодного и насосавшегося клеща, эти размеры могут быть ориентиром времени присасывания, что важно для принятия решений о профилактике”, — отметила врач.

Болезнь Лайма — достаточно распространённое трансмиссивное заболевание, представляющее собой спирохетоз со склонностью к полиорганному поражению, многообразием клинических форм, с возможностью персистирования возбудителя и формированием хронического течения болезни. Обычный сезон заболевания — с поздней весны до ранней осени и связан с активностью клещей.

“Участившиеся укусы клещей в последнее время и являются причиной беспокойства людей, что, впрочем, обоснованно. Однако, не все так просто”, — уточнила Голубовская.

Что необходимо помнить пациентам и всем людям

Врач перечислила факторы, которые помогут уменьшить риск укуса клеща.

  • Следует помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах;
  • При пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин; чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что для детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые;
  • Рекомендуется носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу;
  • Светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда привлекает клещей, поэтому не следует придавать большого значения именно цвету одежды;

“Поскольку все эти рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы”, — подчеркнула Голубовская.

Также необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.

Что делать, если клещ уже присосался?

В случае если клещ уже присосался — не паникуем и действуем согласно советам врача.

  • Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.
  • Клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее, гораздо важнее как можно скорее удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой;
  • Распространённой ошибкой является попытка “задушить” клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином — все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;
  • Нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;
  • Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;
  • Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости — не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось — обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;
  • После удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.

Врач отмечает, что нет смыла тратить время на исследование клеща на наличие боррелий.

“В лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, т.к. это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя”, — уточнила Голубовская.

Какова профилактика заболевания?

Для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики.

“Лучше избегать воздействия клещей. Их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%”, — пояснила Голубовская.

По словам медика, для экстренной профилактики у взрослых и детей старше 8 лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определённые противопоказания, например, беременным женщинам, но не только. Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется.

“Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками.

Имеющаяся вакцина оказалась не очень эффективной и снята с производства в 2002 году. Вакцинированные ею люди сейчас не защищены”, — пояснила Голубовская.

По словам инфекциониста, болезнь Лайма довольно эффективно поддается лечению, но только если оно соответствующее.

Если их вовремя лечат с помощью соответствующих схем антибиотиков, полное выздоровление наступает более, чем у 80% людей. Однако необходимо помнить, что возможна реинфекция другим штаммом возбудителя. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы