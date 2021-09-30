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Сергей Карташов: Украина может стать лидером в сфере AI и ML в Восточной Европе

Сергей Карташов: Украина может стать лидером в сфере AI и ML в Восточной Европе

Киев  •  УНН

 • 28176 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине, как и во всём мире, последние несколько лет самыми трендовыми направлениями IT-отрасли стали искусственный интеллект и машинное обучение. Рынок переполнен спросом на AI- и ML-продукты, а размеры инвестиций в эти отрасли ежегодно увеличивается на десятки миллионов долларов. О том, с какими трудностями столкнулся украинский IT-бизнес, работающий в этих направлениях, как их устранить и почему Украина может стать лидером Восточной Европы в AI-разработках, рассказал Senior Partner технологической компании Roosh, Сергей Карташов.

Спрос выше предложения

Первая проблема, с которой столкнулся IT-рынок — дефицит квалифицированных разработчиков. Как ни парадоксально, при наличии в Украине более 200 000 работников IT-сферы, в 2020 году 30% вакансий в IT-компаниях не были закрытыми. Украинский IT-рынок стал очень широким и поглотил почти всех специалистов. Это, в свою очередь, привело к значительному подорожанию рабочей силы и увеличило конкуренцию между компаниями за опытные кадры.

“Чувствуется и дефицит опытных СЕО, которые готовы с нуля построить команду, поставить правильные KPI, вывести продукт на рынок”, — отмечает Карташов.

По мнению Карташова, у этой проблемы есть несколько причин: во-первых, за последние годы значительно вырос внутренний рынок IT-проектов, во-вторых, иностранные компании стали намного активнее открывать свои офисы в Украине и набирать сотрудников, в третьих — вузы и курсы не успевают готовить необходимое количество качественных специалистов.

“Это все прекрасно понимает бизнес. Украинские IT-компании уже начали сами искать варианты решения это проблемы”, — рассказывает Сергей Карташов.

Только в этом году сразу несколько украинских IT-компаний объявили о создании IT-университетов. Один из них — по примеру американского Стенфорда открывает основатель Roosh Сергей Токарев совместно с президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым.

Новый подход к образованию

Сергей Карташов уверен, что создание новых учебных заведений представителями бизнеса обусловлено еще одним важным недостатком классического образования.

“Тренды в IT стремительно меняются. Украинские вузы не могут позволить себе менять программы с такой же интенсивностью. В результате, после выпуска молодым специалистам приходится дообучаться на профильных курсах. Очень часто это происходит за счет компании, в которую приходит работать разработчик”, — говорит партнер Roosh.

Кроме того, на технических специальностях в вузах студентов учат программированию, но не созданию стартапов, ведению бизнеса, юридическим тонкостям и прочим прикладным дисциплинам. В результате многие фаундеры видят идею, но не видят, как они её будут продвигать, расширять и представлять инвесторам.

“А еще на рынке есть масса случаев, когда привлекая финансирование, но не имея банальной финансовой и юридической грамотности, фаундеры теряли контроль над своим проектом, потому что полностью его продали, но оставались с обязательствами перед инвесторами. О какой мотивации можно говорить в таких ситуациях?”, — рассуждает Карташов, говоря о необходимости введения прикладных дисциплин при обучении разработчиков.

Новая культура инвестирования

Развитию украинских стартапов поможет и приход в страну западной культуры инвестирования. В американской традиции, например, развито право на ошибку. Фаундеры могут создать несколько неудачных проектов перед тем, как их очередной продукт выстрелит на рынке. А инвесторы готовы за это платить.

“Экономика заинтересована в том, чтобы из миллиона экспериментов получился новый Apple, Amazon либо что-то новое, что станет новым основным драйвером”, — поясняет Сергей Карташов.

Более того, в США нормальной считается ситуация, когда 8 из 10 профинансированных стартапов прогорают. Америкаские инвесторы совершенно спокойно относятся к такому положению дел. Ведь, во-первых, на двух из десяти им всё-таки получится заработать. Во-вторых, и те, что “не взлетели” принесут пользу. Они дадут возможность молодым командам попробовать свои силы, получить опыт создания своего первого продукта, привлечения инвестиций. Для технических специалистов — развить свои технические навыки, для будущих СЕО — пообщаться с инвесторами, для юристов — с юридическими компаниями и чиновниками. Посмотреть, как это всё работает.

“К такой культуре сложно прийти. Психологически нам пока не доступно такое мышление. Но без этого намного сложнее выращивать людей, которые будут составлять команды уникальных специалистов будущего”, — поделился Senior Partner Roosh Сергей Карташов.

Еще одним пока малознакомым Украине видом инвестирования, по словам Карташова, являются так называемые SAFE-договоры или договоры о будущих акциях. Они подразумевают, что инвестор дает проекту деньги на реализацию идеи, а когда стартап выпустит акции, часть из них перейдут инвестору. В Украине этот тип инвестирования только зарождается и может способствовать серьезному развитию рынка стартапов.

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