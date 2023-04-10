Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3637 (+1),
  • боевых бронированных машин - 7028 (+4),
  • артиллерийских систем - 2750 (+10),
  • РСЗВ – 534 (+1),
  • средств ПВО - 282 (+0),
  • самолётов – 307 (+0),
  • вертолётов – 292 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),
  • специальной техники - 311 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

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