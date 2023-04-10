Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 178 820 (+670) человек ликвидировано,
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- танков - 3637 (+1),
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- боевых бронированных машин - 7028 (+4),
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- артиллерийских систем - 2750 (+10),
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- РСЗВ – 534 (+1),
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- средств ПВО - 282 (+0),
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- самолётов – 307 (+0),
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- вертолётов – 292 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),
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- специальной техники - 311 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.