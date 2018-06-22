СБУ предотвратила контрабанду автозапчастей на 200 тысяч долларов

“Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на международном пункте пропуска ”Ягодин“ Волынской таможни контрабанду в нашу страну автозапчастей на сумму почти двести тысяч долларов США”, — говорится в сообщении.

В рамках объявленного 21 июня на всеукраинском селекторном совещаним усиления борьбы с контрабандными схемами в Украине, Служба информирует, что уже после проведения совещания сотрудники СБУ на Волынской таможни разоблачили механизм противоправной минимизации таможенных платежей.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который по документам ввез “Конструкции строительные сборные из черных металлов (применяемая теплица)”, задекларированные на сумму 36 тысяч гривен.

Во время проверки оперативники спецслужбы обнаружили в грузовике автомобильные запчасти общей стоимостью почти двести тысяч долларов США. Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет составляют примерно сорок тысяч американских долларов.

СБ Украины видит в действиях должностных лиц международного пункта “Ягодин” Волынской таможни, пропустили этот грузовик, признаки совершения преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, СБУ разоблачила подпольных страховщиков с клиентурой из страны-агрессора.