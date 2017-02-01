СБУ разоблачила сделку, которая могла сорвать инвестпроект на 300 млн евро

Правоохранители установили, что местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия. Для производственных нужд дилеры захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельную насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.197-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.