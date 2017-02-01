СБУ разоблачила сделку, которая могла сорвать инвестпроект на 300 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила сделку, которая могла сорвать реализацию международного инвестпроекта по электрификации и строительству второго железнодорожного пути на участке Долинская - Николаев - Колосовка общей стоимостью 300 млн евро. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия. Для производственных нужд дилеры захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельную насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.197-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.