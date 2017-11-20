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СБУ раскрыла миллиардную схему уклонения от налогов на рынке автогаза

СБУ раскрыла миллиардную схему уклонения от налогов на рынке автогаза

Киев  •  УНН

 • 5555 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила участников рынка сжиженного газа в уклонении от уплаты налогов и обязательных платежей на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Правоохранители установили, что ряд отечественных предприятий поставщиков газа, трейдеров, компаний оптовой и розничной торговли топливом организовали противоправную схему для минимизации налогов и обязательных платежей.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерсантов сотрудники спецслужбы изъяли документацию, носители информации, печати и фиктивные договоры реализации сжиженного газа через конвертационные центры. В ходе спецоперации оперативники СБ Украины прекратили деятельность двух конвертцентров, которые использовались дельцами для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что СБУ было инициировано внеплановую налоговую проверку предприятий, задействованных в цепи псевдореализации сжиженного газа на внутреннем рынке.

"По ее итогам аудиторами Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины составлены и подписаны акты, согласно которым коммерсантам доначислено неуплаченных налогов и обязательных платежей на сумму почти 1,3 миллиарда гривен", - резюмировали в СБУ.

Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.

Столичные водители, комментируя такую ​​инициативу, отметили, что готовы к повышению цен на сжиженный газ на уровне двух гривен.

Именно на столько и может подорожать ресурс в случае повышения акцизов.

 

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