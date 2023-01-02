СБУ сообщила о подозрении главе центробанка рф, решает вопрос о международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении главе центробанка РФ эльвире набиуллиной, которая вводит "рублевую зону" в оккупированных районах Украины, пишет УНН.
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"На основании доказательств СБУ председателю центробанка рф сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией) Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск", - указали в СБУ.
Детали
"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы центрального банка рф эльвиры набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение так называемой «рублевой зоны» во временно захваченных районах юга и востока Украины", – говорится в сообщении.
Как указывают в СБУ, для этого российская чиновница дала указание об открытии «филиалов» подконтрольного кремлю «Промсвязьбанка» на базе захваченных отделений украинских финучреждений.
Кроме того, по сообщению, "глава российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям рф в блокировании обращения гривны".
Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.
По данным следствия, полученные таким образом «рублевые» поступления в бюджет рф были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.
Санкция инкриминируемой главе центробанка рф статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.