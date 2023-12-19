Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  120218 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  124659 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  125518 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  124337 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  117817 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  112653 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  106653 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195027 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  240523 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  226254 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237322 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246714 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202899 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181483 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157625 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Попыток вмешательства в украинские информационные и коммуникационные системы много, но большинство из них, к счастью, неудачные - КНИИСЭ

Попыток вмешательства в украинские информационные и коммуникационные системы много, но большинство из них, к счастью, неудачные - КНИИСЭ
Эксклюзив

  •  114783 просмотра
Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

  •  81081 просмотра
ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского

ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского

  •  78846 просмотра
Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году

Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году

  •  76434 просмотра
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

  •  74054 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
samochuvstvie-zheni-budanova-priemlemoe-no-kurs-lecheniya-budet-dolgim-razvedka

Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 05:10  •  9033 просмотра

Read in English

Марианна Буданова, жена главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, выздоравливает после отравления тяжелыми металлами и остается под наблюдением врачей. Украинская разведка с тех пор ужесточила протоколы безопасности.

undefined

Жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна до сих пор проходит лечение после отравления тяжелыми металлами, которое произошло в конце ноября. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона, передает УНН.

По его словам, самочувствие Марианны "приемлемое", как и у разведчиков, которые также были отравлены. Она постоянно находится под наблюдением врачей.

Юсов рассказал, что украинские медики вовремя заметили признаки отравления и предотвратили вероятные негативные последствия. Курс лечения Марианны Будановой будет долгим. При этом ее госпитализация уже закончилась.

Кроме этого, в украинской разведке изменили протокол безопасности и приняли дополнительные меры после инцидента. Какие именно - Юсов не сообщил.

"Конечно, дополнительные меры безопасности были приняты, все необходимые действия и выводы были сделаны", - коротко пояснил представитель ГУР.

Он также отметил, что процесс расследования в результате отравления Марианны и разведчиков не быстрый. Когда будут известны определенные результаты - общество будет проинформировано.

Напомним, 28 ноября стало известно, что жену главы ГУР Буданова отравили тяжелыми металлами. Вещества, которые нашли в крови женщины не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Самопочуття дружини Буданова "прийнятне", але курс лікування буде довгим - розвідка
Budanov's wife's health is "acceptable", but treatment will be long - intelligence
Новости по теме

Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка

Марианна Буданова, жена главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, выздоравливает после отравления тяжелыми металлами и остается под наблюдением врачей. Украинская разведка с тех пор ужесточила протоколы безопасности.

Война •   •  9033 просмотра
Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка

19 декабря: День вечнозеленого дерева, День адвокатуры в Украине

19 декабря отмечается День вечнозеленого дерева, который чтит хвойные деревья и традицию поиска рождественских елок. Вечнозеленые деревья играли важную роль в разных культурах народов мира.

УНН Lite •   •  10798 просмотра
19 декабря: День вечнозеленого дерева, День адвокатуры в Украине

Начнем с первых дней января: Зеленский рассказал, на чем Украина сосредоточит внимание этой зимой

Президент Зеленский обсудил зимнюю стратегию Украины, отметив защиту международного права и дальнейшей поддержке военных усилий Украины, с согласованными деталями и определенным графиком.

Политика •   •  12936 просмотра
Начнем с первых дней января: Зеленский рассказал, на чем Украина сосредоточит внимание этой зимой

США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве на фоне расширения НАТО: вспомнили и об Украине

США и Финляндия подписали DCA с целью усиления военного сотрудничества. Соглашение поддерживает присутствие американских войск и оборудования на территории Финляндии в связи с ее вступлением в НАТО.

Политика •   •  14727 просмотра
США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве на фоне расширения НАТО: вспомнили и об Украине

Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне

Возле украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне птенцы субантарктических пингвинов, причем 8 из 11 яиц принесли малышей, и ожидается бум рождаемости пингвинов.

Общество •   •  15194 просмотра
Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне

Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.

Экономика •   •  20451 просмотра
Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира

Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии

Зеленский приветствовал 12-й пакет санкций ЕС против россии, включая запрет на российские алмазы, как шаг к ослаблению экономической основы войны.

Политика •   •  19373 просмотра
Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии

Ситуация на фронте: в течение суток состоялось 92 боевых столкновения

За минувшие сутки в Украине произошло 92 боевых инцидента, российские войска нанесли ракетные и авиационные удары. Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки на разных направлениях, удержали оборонительные позиции и уничтожили российскую ракету.

Война •   •  26829 просмотра
Ситуация на фронте: в течение суток состоялось 92 боевых столкновения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС ввел свой 12-й пакет санкций против россии, включая запрет на импорт алмазов и различные виды экспорта, чтобы подорвать российскую военную машину, а также расширил черный список субъектов и ввел новые финансовые ограничения. Эти меры являются частью постоянной поддержки суверенитета Украины со стороны ЕС.

Война •   •  31812 просмотра
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

Война •   •  31897 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне