Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка
Киев • УНН
Марианна Буданова, жена главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, выздоравливает после отравления тяжелыми металлами и остается под наблюдением врачей. Украинская разведка с тех пор ужесточила протоколы безопасности.
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Жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна до сих пор проходит лечение после отравления тяжелыми металлами, которое произошло в конце ноября. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона, передает УНН.
По его словам, самочувствие Марианны "приемлемое", как и у разведчиков, которые также были отравлены. Она постоянно находится под наблюдением врачей.
Юсов рассказал, что украинские медики вовремя заметили признаки отравления и предотвратили вероятные негативные последствия. Курс лечения Марианны Будановой будет долгим. При этом ее госпитализация уже закончилась.
Кроме этого, в украинской разведке изменили протокол безопасности и приняли дополнительные меры после инцидента. Какие именно - Юсов не сообщил.
"Конечно, дополнительные меры безопасности были приняты, все необходимые действия и выводы были сделаны", - коротко пояснил представитель ГУР.
Он также отметил, что процесс расследования в результате отравления Марианны и разведчиков не быстрый. Когда будут известны определенные результаты - общество будет проинформировано.
Напомним, 28 ноября стало известно, что жену главы ГУР Буданова отравили тяжелыми металлами. Вещества, которые нашли в крови женщины не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.
Самочувствие жены Буданова "приемлемое", но курс лечения будет долгим - разведка
Марианна Буданова, жена главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, выздоравливает после отравления тяжелыми металлами и остается под наблюдением врачей. Украинская разведка с тех пор ужесточила протоколы безопасности.
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