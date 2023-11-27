С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек
Киев • УНН
Из Донецкой области было эвакуировано более 97 000 человек, в том числе более 12,5 тыс. детей, которые получают финансовую и другую помощь в Житомирской области.
С начала объявления обязательной эвакуации из населенных пунктов Донецкой области удалось вывести более 97 тысяч человек, среди них - более 12,5 тысяч детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.
Уже более года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Таким образом с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 97 тысяч граждан. Среди них - более 12,5 тысяч детей и более 4,5 тысячи маломобильных
Детали
Сейчас обязательная эвакуация из Донецкой области происходит поездом в Житомирскую область один раз в 8 дней по четным числам.
Как отмечается, по прибытии люди получают финансовую помощь от государства в размере 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен - для взрослых.
На Житомирщине внутренних переселенцев размещают в бесплатных приютах. Им предоставляют гуманитарную, правовую и психологическую помощь.
Дополнение
В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. власти. Или подать заявку, позвонив на горячую линию для всех общин по номеру: (098) 890-33-18.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине не исключают расширения зоны принудительной эвакуации детей
С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек
Из Донецкой области было эвакуировано более 97 000 человек, в том числе более 12,5 тыс. детей, которые получают финансовую и другую помощь в Житомирской области.
Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию
Джек Ма, соучредитель Alibaba, запустил компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food стоимостью 1,4 миллиона долларов, специализирующуюся на производстве упакованных пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг последовал за периодом низкого публичного внимания после того, как компании Ма понесли значительные финансовые потери из-за государственной проверки.
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.
Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.
Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов
Депутата ривненского областного совета задержали за недекларирование миллионного состояния; он может выйти под залог в 192 миллиона гривен. У него изъяли более 4 миллионов долларов, элитные автомобили и ценные вещи.
Из-за сильного снегопада в Румынии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших
Автобус, следовавший из Италии в Молдову, перевернулся в Румынии из-за сильного снегопада, в результате чего пострадали 16 граждан Молдовы, которые были госпитализированы.
Силы обороны продолжают сдерживать врага под Авдеевкой несмотря на непогоду - Барабаш
Несмотря на сложные погодные условия, украинские войска успешно защищают Авдеевскую промзону от постоянных обстрелов, при этом враг несет значительные потери.
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе в очереди стоят 3 500 грузовиков, из них 1 400 - в "Шегинях".
В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец
Двое украинцев были избиты и ограблены в Каменце Зонбковицком, Польша, вооруженными футбольными фанатами из-за их национальности. Об инциденте сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который также обратился в министерство иностранных дел Украины относительно надлежащего реагирования на этот недопустимый случай.
Суд подтвердил, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Хозяйственный суд Киева постановил, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим владельцам после попытки экс-акционера Геннадия Боголюбова подать иск в суд. Суд сослался на законы, которые делают невозможным отмену государственного приобретения банка в 2016 году.