С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек

С начала объявления обязательной эвакуации из населенных пунктов Донецкой области удалось вывести более 97 тысяч человек, среди них - более 12,5 тысяч детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Уже более года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Таким образом с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 97 тысяч граждан. Среди них - более 12,5 тысяч детей и более 4,5 тысячи маломобильных - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас обязательная эвакуация из Донецкой области происходит поездом в Житомирскую область один раз в 8 дней по четным числам.

Как отмечается, по прибытии люди получают финансовую помощь от государства в размере 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен - для взрослых.

На Житомирщине внутренних переселенцев размещают в бесплатных приютах. Им предоставляют гуманитарную, правовую и психологическую помощь.

Дополнение

В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти. власти. Или подать заявку, позвонив на горячую линию для всех общин по номеру: (098) 890-33-18.

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