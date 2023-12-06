С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен
Киев • УНН
Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.
О доверии граждан и стабильность банковской системы Украины говорит увеличение остатков средств в банковской системе во всех валютах с начала полномасштабного вторжения более чем на 630 млрд гривен. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил член Совета НБУ Василий Фурман, пишет УНН.
В целом банковская система является платежеспособной, кредитоспособной, стабильной. Мы видим, например, что остатки средств во всех валютах увеличились в банковской системе более чем на 630 миллиардов гривен с начала полномасштабного вторжения. Это говорит о то, что и бизнес, и граждане доверяют банковской системе Украины
Детали
Он уточнил, что по 10 месяцев этого года банковской системой было получено более 122 млрд гривен.
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С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен
Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.
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