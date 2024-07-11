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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С февраля 2022 года россияне повредили почти 2 тысячи единиц техники спасателей

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 15:50  •  10489 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения России российские оккупационные войска повредили или уничтожили 1699 единиц пожарно-спасательной техники в Украине.

С начала полномасштабного вторжения россии оккупационные войска рф повредили или уничтожили 1699 единиц пожарно-спасательной техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали 

1699 единиц пожарно-спасательной техники повреждено врагом с начала полномасштабного вторжения.  Это и оперативно-пиротехнические, пожарные, аварийно-спасательные, служебные машины, пожарные автоцистерны, автомобили для перевозки личного состава, грузовики и не только

- рассказали в ГСЧС. 

Чрезвычайники рассказали, что враг цинично обстреливал их на территории Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской областей в момент, когда специалисты ГСЧС, а это и спасатели, и саперы, и медики, выполняли свои непосредственные обязанности.

На Херсонщине военные рф сбросили взрывчатку с дрона на спасателей, которые тушили пожар11 июля 2024, 09:09 • 28168 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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