С февраля 2022 года россияне повредили почти 2 тысячи единиц техники спасателей

С начала полномасштабного вторжения россии оккупационные войска рф повредили или уничтожили 1699 единиц пожарно-спасательной техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

1699 единиц пожарно-спасательной техники повреждено врагом с начала полномасштабного вторжения. Это и оперативно-пиротехнические, пожарные, аварийно-спасательные, служебные машины, пожарные автоцистерны, автомобили для перевозки личного состава, грузовики и не только - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники рассказали, что враг цинично обстреливал их на территории Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской областей в момент, когда специалисты ГСЧС, а это и спасатели, и саперы, и медики, выполняли свои непосредственные обязанности.

На Херсонщине военные рф сбросили взрывчатку с дрона на спасателей, которые тушили пожар