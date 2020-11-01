Движение по мосту Патона восстановили после сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено после того, как аноним сообщил о его заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Движение по мосту Патона восстановлено!" - говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября, около 10:30, стало известно, что в Киеве аноним сообщил о заминировании моста Патона, движение ним было ограничено.
Добавим, мост имени Патона - один из мостов через Днепр в Киеве.