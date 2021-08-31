Расследовать скандальную ДТП с участием нардепа будет ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Дальнейшее расследование ДТП с участием нардепа, которая произошла 23 августа на въезде в Киев, поручено следователям ГБР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МВД.
Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования процессуальный руководитель учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов — народного депутата Украины.
Контекст
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль “Ауди”, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль “Форд”, который двигался впереди. А “Форд” — в автомобиль “Дэу”. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.
В тот же день было начато уголовное производство по ч.1 ст 286 Уголовного кодекса Украины, это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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“На месте происшествия патрульные полицейские и следователи документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях. На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились у автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП.
Полицейские опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль.
Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем „Ауди“ находился мужчина, как выяснилось — народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания”, - сообщили в МВД.
Уточняется, что в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектов (в данном случае — народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства в соответствующий правоохранительный орган. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме переданы в ГБР.