русские стремятся распространять свою пропагандистскую литературу в международных библиотеках. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Российская академия наук планирует во время программ обмена научной литературой распространить в библиотеках мира пропагандистскую литературу с целью дальнейшего освещения в кремлевских ресурсах.

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В этой литературе будет "обосновываться" историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины к рф. Цель провокации сымитировать поддержку военной агрессии Москвы среди ученых - подчеркивает сопротивление.

Дополнение

Центр национально сопротивления призывает не поддаваться российской пропаганде, ведь именно кремлевские апологеты войны несут ответственность за смерть сотни тысяч украинцев.

В сопротивлении подчеркнули, что главной целью российской лжи является дезориентация своей жертвы в информационной среде с целью проведения дальнейших военных кампаний против соседних государств.

Напомним

В оккупированном Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.