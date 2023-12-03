Российский обстрел Херсона: количество пострадавших возросло до пяти
Пять человек получили ранения и один человек погиб в результате российского обстрела Херсона; Андрей Ермак назвал Россию террористическим государством за обстрел гражданского населения.
Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики
Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.
Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии
Оккупационная администрация заставляет бюджетников сдавать кровь на нужды российской армии. При этом обещают дополнительные выплаты, но выплат нет.
В результате вражеского обстрела центрального района Херсона погибла женщина
Вражеский обстрел в Херсоне привел к гибели человека, повреждены здания медучреждений, при этом о пострадавших в медицинских учреждениях не сообщалось.
За неделю украинские войска уничтожили более 7 тысяч российских военных
Как сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, с 27 ноября по 3 декабря украинские войска уничтожили около 7210 вражеских военнослужащих.
Чем больше будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на непоколебимой поддержке Украины против российской агрессии, подчеркивая, что увеличение помощи может ускорить окончание войны.
Граждан Украины из Сектора Газы эвакуируют в Одесскую область - Кипер
Одесская область оказала помощь 82 эвакуированным из сектора Газа гражданам Украины, обеспечив их жильем и предметами первой необходимости. Среди них 45 детей. А одна женщина получила полную медицинскую помощь.
Группа преступников напала на шахту по добыче золота в Перу: 9 человек погибли, 15 ранены
2 декабря, поздно вечером в результате нападения группы вооруженных людей на шахту "Подероса" в провинции Патас погибли девять человек и 15 получили ранения.
Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма
Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.
лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз в 2023 году посещает Пекин, чтобы обсудить торгово-экономические, инвестиционные и международные вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.