Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине

В течение дня, 3 декабря, российская армия из минометов обстреливала четыре общины Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские военные наносили удары по четырем общинам области: Хотинской, Путивльской, Новослободской и Краснопольской.

Напомним

Ночью 3 декабря армия врага обстреляла Краснопольскую общину. Было зафиксировано 5 взрывов из миномета.

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