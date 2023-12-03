Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине
Киев • УНН
Российская армия обстреляла из минометов четыре населенных пункта в Сумской области 3 декабря, вызвав 10 взрывов.
В течение дня, 3 декабря, российская армия из минометов обстреливала четыре общины Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские военные наносили удары по четырем общинам области: Хотинской, Путивльской, Новослободской и Краснопольской.
Напомним
Ночью 3 декабря армия врага обстреляла Краснопольскую общину. Было зафиксировано 5 взрывов из миномета.
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Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине
Российская армия обстреляла из минометов четыре населенных пункта в Сумской области 3 декабря, вызвав 10 взрывов.
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