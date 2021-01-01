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Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft — СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft — СМИ

Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds и ПО было заражено вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Microsoft.

“Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях”, — заявили в корпорации.
В тоже время в компании заявили, что хакерам был доступен лишь просмотр кода, но не редактирование. Но какие именно продукты подверглись атаки неизвестно.

“Мы не нашли доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов и никаких свидетельств, что наши системы использовались для атак на других”, — заявили в компании.

В середине декабря американские СМИ сообщили, что на правительственные и частные сети страны на протяжении многих месяцев велась кибератака. Под нее попали Минфин, Национальное телекоммуникационное управление и другие ведомства. СМИ сообщали, что за хакерами из группировки APT29 (также известна как Cozy Bear) стоит Россия.

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