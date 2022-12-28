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Рождественское чудо для украинцев: 526 тыс евро на генераторы для больниц в Украине

Рождественское чудо для украинцев: 526 тыс евро на генераторы для больниц в Украине

Киев • УНН

 • 341922 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. 526 тысяч евро и 764 доната с 5 континентов – именно столько удалось собрать за две недели проекта Light up Christmas for Ukrainians, который инициировали компания Parimatch Ukraine и национальная фандрайзинговая платформа UNITED24, пишет УНН

Более полумиллиона евро хватит для закупки генераторов для 50 больниц, а значит – тысячи жизней будут спасены.

Партнеры, спортсмены, фанаты, клиенты и просто неравнодушные со всего мира стали волшебниками для Украины: поддерживали и рассказывали о проекте, лично переводили средства, проводили благотворительные мероприятия, чтобы привлечь внимание и увеличить сбор. Международная кампания Light up Christmas for Ukrainians стала частью большого сбора UNITED24 на генераторы для больниц. Теперь свету в украинских больницах быть!

“Личное открытие в этом проекте – чудо искренности творят именно люди на земле. Вне зависимости от религии, языка общения или страны происхождения. Именно люди продолжают бороться за внимание мирового сообщества к войне в Украине. Благодарю каждого, кто присоединился к сбору, и тем, кто помогал распространять информацию о проекте. Наша сила – в единстве!”, – комментирует CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Ранее Parimatch Ukraine в статусе официального партнера UNITED24 уже перечислил 74 миллиона гривен на разные проекты платформы.

Свет победит тьму!

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