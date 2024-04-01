Резиденцию премьер-министра Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденцию ливийского премьер-министра обстреляли реактивными гранатами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, в воскресенье резиденция ливийского премьер-министра Абделя Хамида ад-Дбейби была обстреляна реактивными гранатами.

Один из министров, который высказался под условием анонимности, подтвердил этот инцидент, утверждая, что нападение нанесло лишь ограниченный ущерб.

Также два свидетеля, находясь в элитном районе Триполи, Хей Андалус, где находится резиденция премьер-министра Дбейба, сообщили, что слышали мощные взрывы.

Более подробная информация о масштабах повреждений пока отсутствует.

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