Ремонтники с наблюдателями ОБСЕ ждут разрешения для ремонта ЛЭП в "серой зоне" - Н.Чечоткин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Колонна пиротехников, ремонтников и представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ждет разрешения на начало ремонтных работ по восстановлению ЛЭП в районе Авдеевки у "серой зоны". Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил председатель ГосЧС Украины Николай Чечоткин, передает корреспондент УНН.
"Сейчас колонна с пиротехническими подразделениями ГосЧС, бригадами энергетиков с представителями ОБСЕ находится непосредственно возле" серой зоны "и ждет разрешения на проведение работ", - сообщил Н.Чечоткин.
Ранее советник председателя Донецкой ВГА О.Пограничный сообщил, что ремонтники не могут пройти к месту разрыва ЛЭП из-за отказа в сопровождении со стороны ОБСЕ.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек .
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских .