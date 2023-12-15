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Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:10  •  14136 просмотра

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Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.

В суд направлено обвинительное заключение  в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП "Антонов" Игоря Дехтяренко и экс-директора адвокатского объединения, которых подозревают в деле о растрате 18 млн грн средств ГП "Антонов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

 "14 декабря 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд  обвинительный акт в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП "Антонов" и бывшего директора адвокатского объединения, которые уличены в растрате и пособничестве в растрате более 18 млн грн средств госпредприятия, а также составлении заведомо ложных официальных документов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках следствия установлено, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП "Антонов" по взысканию задолженности с АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору, общий объем которой составлял более 347 млн грн. В декабре 2018 года к ГП "Антонов" от АО "Брокбизнесбанк" в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн грн.

В САП отмечают, что в соответствии с заключенным договором и дополнительным соглашением к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно было составлять 5% от стоимости переданного, однако не реализованного имущества. Однако директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре и при пособничестве директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере - почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата в около 7 млн грн).

В мае 2021 года во исполнение Законов Украины и Распоряжения Кабинета Министров Украины нежилое здание передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости более 212 млн грн. Зато на указанную сумму были списаны долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством.

"В дальнейшем, директор по правовым вопросам ГП "Антонов" при пособничестве директора адвокатского объединения безосновательно принял выполнение юридических услуг и дал разрешение на дополнительное перечисление денежных средств государственного предприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении юридических услуг в результате передачи в сферу управления одного из государственных учреждений здания по рыночной стоимости более 212 млн грн. Указанные действия лиц привели к повторной растрате материальных ресурсов ГП "Антонов" на сумму более 11 млн грн", - информирует САП. 

При этом, сообщается, что адвокатское объединение к передаче здания от ГП "Антонов" в другое государственное учреждение и списанию долговых обязательств ГП "Антонов" перед государством никакого отношения не имело, а указанный вопрос вообще не охватывался договором о предоставлении юридических услуг. В итоге преступные действия лиц привели к нанесению госпредприятию более 18 млн грн убытков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Розтрата 18 млн грн заводу "Антонова": справу скеровано до суду
Embezzlement of UAH 18 million at Antonov plant: case sent to court
Новости по теме

Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд

Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.

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