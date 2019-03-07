Утренний Киев стал в пробках

По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.



Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.



На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, в Украине в четверг, 7 марта, без осадков. Температура воздуха днем повысится до 11 градусов на большей части территории страны, на Закарпатье и Прикарпатье - до 17 градусов с отметкой "плюс".