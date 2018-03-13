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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54738 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58262 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102295 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93480 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 103709 просмотра

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Рада упростила процедуру установления группы инвалидности

Рада упростила процедуру установления группы инвалидности

Киев  •  УНН

 • 32084 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада упростила процедуру установления группы инвалидности. Парламентарии 281 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

“В случае если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, у которых такое лицо находится на лечении”, — отмечается в закон.

Кроме этого, согласно закону “лицам, обращающимся для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей (их частей) и т.д., а также лицам с инвалидностью, в которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования”.

Как сообщал УНН, Верховная Рада утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.

Украинские Национальные Новости

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