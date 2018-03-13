Рада упростила процедуру установления группы инвалидности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада упростила процедуру установления группы инвалидности. Парламентарии 281 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
“В случае если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, у которых такое лицо находится на лечении”, — отмечается в закон.
Кроме этого, согласно закону “лицам, обращающимся для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей (их частей) и т.д., а также лицам с инвалидностью, в которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования”.
Как сообщал УНН, Верховная Рада утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.