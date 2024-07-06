Компания МХП имеет амбициозные планы на ближайшие годы, в основе которых лежит намерение развиваться в освоенных направлениях. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

Прежде всего будем развиваться в тех направлениях, где мы уже присутствуем. То есть повышать эффективность бизнеса, увеличивать объемы, создавать рабочие места, делать социальные проекты, и как результат, увеличивать поступления валютной выручки в страну, налоговые платежи в государственный бюджет, поддерживать ветеранов. Также ищем новые возможности, обучаемся и идем в новые направления. Все наши планы связаны с Украиной, потому что в нашем фокусе - развитие в родной стране. И самое главное, будем делать все необходимое для приближения Победы!