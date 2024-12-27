путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа - ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент россии владимир путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отмечают, что путин напрямую отверг предложение, которое рассматривала команда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

В обзоре указывают на то, что путин ответил 26 декабря на просьбу журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.

Лидер кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

Заявление путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям на конец 2021 - начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти - говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW за 26 декабря:

- путин недвусмысленно отверг предложение, которое рассматривала команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

- Министр иностранных дел россии сергей лавров повторил ложные заявления путина о том, что нынешнее украинское правительство является нелегитимным и не может быть легитимным партнером россии в переговорах.

- российские войска, вероятно, захватили Курахово после двух месяцев интенсивных наступательных операций, направленных на захват населенного пункта и ликвидацию украинских позиций к северу и югу от него.

- российские войска могут попытаться быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы Н-15 Курахово-Покровское, если украинские войска решат обороняться в районе Кураховской ТЭС, а российские войска не смогут обойти с фланга украинские позиции в районе ТЭС возле Дачного или Улаклов.

- В ночь с 24 на 25 декабря российские войска осуществили большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, нанеся серьезный ущерб ТЭС.

- Украинские войска 25 декабря нанесли успешный удар по командному пункту российского подразделения, дислоцирующегося в Курской области.

- Украинские войска нанесли удары по российскому складу боеприпасов в Ростовской области и объектам российской оборонно-промышленной базы в Ростовской и Тамбовской областях 25 и 26 декабря.

- По сообщениям, российская система противовоздушной обороны сбила пассажирский самолет Embraer 190 Азербайджанских авиалиний над Чеченской Республикой 25 декабря, после чего самолет разбился в Актау, Казахстан.

- Япония предоставит Украине нелетальную помощь в размере 3 миллиардов долларов, которые будут получены исключительно из доходов от замороженных российских активов.

- Украинские войска продвинулись под Торецком, а российские войска - под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

- российские так называемые военные блогеры признали, что Министерство обороны россии пытается монополизировать краудфандинг для российских военных на фоне продолжающихся последствий гибели двух российских операторов беспилотников в сентябре 2024 года.

Напомним

россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказывается от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины.