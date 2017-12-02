Протесты в немецком Ганновере: полиция применила водометы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня утром, 2 декабря, полиция немецкого города Ганновер была вынуждена применить водометы против противников праворадикальной партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что противники АПН вышли на демонстрацию в день проведения в городе партийного съезда праворадикалов.
"Противники праворадикальной партии АДН в Ганновере перекрыли подъезд к месту проведения партийного съезда", - говорится в сообщении.
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Для поддержания порядка были привлечены несколько сотен полицейских Ганновера. По словам пресс-секретаря полиции, против демонстрантов применили водометы.
Несколько демонстрантов, которые начали сидячий протест посреди улиц, заблокировав движение транспорта, полицейские задержали.
В связи с противостоянием между демонстрантами и полицией начало съезда АПН, который должен был состояться в десять часов утра, было отложено.