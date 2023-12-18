Протесты на границе с Украиной: в Польше заявили, что решить проблему с перевозчиками будет сложно

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной будет решить сложно и обвинил в этом предыдущее правительство, пишет РАР, пишет УНН.

Детали

Как заявил Дариуш Климчак, что протест перевозчиков на границе с Украиной вызван бездействием предыдущего правительства Польши, который будет решить сложно.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", - сказал Климчак.

Он также добавил, что в ближайшие дни проведет встречу с министром развития громад, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также ежедневно говорит с протестующими.

Напомним,

В Польше дальнобойщики сегодня, 18 декабря, снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск - Ягодин". Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовику в час.