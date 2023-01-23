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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Продают услугу, а не товар: поставщик продуктов для Минобороны объяснил цены "скандальных" закупок

Киев • УНН

 • 2908751 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Компания "Актив компани", которая поставляет продукты для Министерства обороны Украины объяснила, что цены, зафиксированные в договоре, включают в себя не только цену за товар, но и транспортировку продуктов в любую точку Украины по заявке воинской части, обновление продуктов питания, срок которых подходит к завершению. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист компании.

Продают услугу, а не товар: поставщик продуктов для Минобороны объяснил цены "скандальных" закупок

Цитата

«Предметом договора является услуга, а не товар. То есть в цену услуги, которая указана в опубликованном журналистами договоре, заложена цена закупки, хранения и логистики, что является непредсказуемым. Сегодня компания может вести продукты воинской части в Киев, а уже завтра этой же воинской части одновременно в несколько мест в разных уголках Украины. И все только одна воинская часть. Таких в договоре более сотни.

Компания “Актив компани” имеет на своем балансе специальные склады с морозильными камерами и холодильники, где хранятся продукты, которые быстро портятся. Затем логистическая компания, которая является нашим подрядчиком, отвозит эти продукты на места дислокации”, - пояснил юрист.

Представитель компании также отметил, что, согласно договору, цена товаров в течение года не меняется, поэтому в нее заложены инфляционные риски.

«Информация, которая сейчас подается в СМИ, является абсолютно манипулятивной, потому что предметом договора является услуга, а не товар. Каталог - является лишь одним из 20-ти приложений к договору. Потому что общее содержание договора со всеми листами - около 500 страниц, а система питания ВСУ регулируется не одним нормативно-правовым актом. Для объяснения и анализа системы питания недостаточно манипулятивно сравнить цены с Сильпо. В противовес цены 1 килограмма горошка консервированного из Каталога нельзя ставить банку (до 525 г) из Сильпо», - подчеркнули в «Актив компани».

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