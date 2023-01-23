Продают услугу, а не товар: поставщик продуктов для Минобороны объяснил цены "скандальных" закупок

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«Предметом договора является услуга, а не товар. То есть в цену услуги, которая указана в опубликованном журналистами договоре, заложена цена закупки, хранения и логистики, что является непредсказуемым. Сегодня компания может вести продукты воинской части в Киев, а уже завтра этой же воинской части одновременно в несколько мест в разных уголках Украины. И все только одна воинская часть. Таких в договоре более сотни.

Компания “Актив компани” имеет на своем балансе специальные склады с морозильными камерами и холодильники, где хранятся продукты, которые быстро портятся. Затем логистическая компания, которая является нашим подрядчиком, отвозит эти продукты на места дислокации”, - пояснил юрист.

Представитель компании также отметил, что, согласно договору, цена товаров в течение года не меняется, поэтому в нее заложены инфляционные риски.

«Информация, которая сейчас подается в СМИ, является абсолютно манипулятивной, потому что предметом договора является услуга, а не товар. Каталог - является лишь одним из 20-ти приложений к договору. Потому что общее содержание договора со всеми листами - около 500 страниц, а система питания ВСУ регулируется не одним нормативно-правовым актом. Для объяснения и анализа системы питания недостаточно манипулятивно сравнить цены с Сильпо. В противовес цены 1 килограмма горошка консервированного из Каталога нельзя ставить банку (до 525 г) из Сильпо», - подчеркнули в «Актив компани».