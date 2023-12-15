Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  63965 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  106923 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  106635 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  108127 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  161410 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  160601 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  149894 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  141128 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  143325 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  136288 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125301 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108055 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140358 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148725 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138790 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  122904 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  111780 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  108336 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  102233 просмотра
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

  •  101023 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
premer-bolgarii-obespokoen-imperskimi-ambitsiyami-putina

Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:23  •  16561 просмотра

Read in English

Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что комментарий диктатора рф владимира путина о том, что все побережье Черного моря было российским, свидетельствует об "имперских амбициях", которые потенциально угрожают некоторым европейским странам. Об этом сообщили Еuractiv, пишет УНН.

"Если мы оглянемся на несколько лет назад, то увидим последовательные заявления, содержащие имперские амбиции, и эти амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас входят в ЕС", - сказал Денков и продолжил: "В определенной степени это не является чем-то новым, но с другой стороны, мы должны воспринимать такие заявления серьезно, потому что если раньше они звучали просто как слова, то в последнее время они выглядят как план действий, поэтому, действительно, нам нужно быть очень осторожными".

Детали

Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.

"Все побережье Черного моря стало российским после русско-турецких войн", - сказал диктатор.

Премьер Болгарии, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры должна принять Болгария, учитывая кремлевские нарративы об "исконно русских землях", которые должны вернуться к россии, он сказал, что это интеграция болгарской армии в структуры НАТО, модернизация ее вооружения и продолжение совместной подготовки болгарских сил с войсками НАТО.

"Надо быть готовыми, если, не дай Бог, что-то случится", - подытожил Денков.

Напомним

российский диктатор назвал украинские города на юге и востоке российскими, к которым Украина не имеет отношения, а также что эти земли Украине подарил ленин при формировании СССР. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин сравнил войну в Украине и секторе Газа

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Прем’єр Болгарії стурбований "імперськими амбіціями" путіна
Bulgarian PM concerned about Putin's "imperial ambitions"
Новости по теме

Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.

Политика •   •  16561 просмотра
Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.

Общество •   •  13935 просмотра
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд

Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.

Криминал и ЧП •   •  14136 просмотра
Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд

США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, разговаривая с президентом Махмудом Аббасом заявил, что для Израиля не будет ни "разумным", ни "правильным" снова оккупировать Газу. Белый дом поддерживает возвращение сил безопасности Палестинской администрации к руководству vектором Газа. США также ожидают, что следующий этап войны в Газе будет включать "точные" операции управляемые разведкой.

Новости Мира •   •  13498 просмотра
США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация

Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине

Великобритания приняла новые санкции против россии, включая запрет на импорт определенных металлов, а также финансовые меры, чтобы предотвратить использование товаров и технологий для поддержки военных действий россии в Украине.

Политика •   •  15512 просмотра
Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине

Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год

Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.

Экономика •   •  14304 просмотра
Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год

Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых

Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего две женщины получили ранения.

Война •   •  16652 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых

Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта

Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.

Новости Мира •   •  11457 просмотра
Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта

Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии

На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области после того, как депутат бросил гранату в сессионный зал, ранив 26 человек.

Политика •   •  17288 просмотра
Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии

"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове

Президент Зеленский почтил на Лычаковском кладбище во Львове украинских воинов, погибших в российско-украинской войне, возложив цветы к их могилам.

Общество •   •  19940 просмотра
"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове