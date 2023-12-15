Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина
Киев • УНН
Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что комментарий диктатора рф владимира путина о том, что все побережье Черного моря было российским, свидетельствует об "имперских амбициях", которые потенциально угрожают некоторым европейским странам. Об этом сообщили Еuractiv, пишет УНН.
"Если мы оглянемся на несколько лет назад, то увидим последовательные заявления, содержащие имперские амбиции, и эти амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас входят в ЕС", - сказал Денков и продолжил: "В определенной степени это не является чем-то новым, но с другой стороны, мы должны воспринимать такие заявления серьезно, потому что если раньше они звучали просто как слова, то в последнее время они выглядят как план действий, поэтому, действительно, нам нужно быть очень осторожными".
Детали
Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.
"Все побережье Черного моря стало российским после русско-турецких войн", - сказал диктатор.
Премьер Болгарии, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры должна принять Болгария, учитывая кремлевские нарративы об "исконно русских землях", которые должны вернуться к россии, он сказал, что это интеграция болгарской армии в структуры НАТО, модернизация ее вооружения и продолжение совместной подготовки болгарских сил с войсками НАТО.
"Надо быть готовыми, если, не дай Бог, что-то случится", - подытожил Денков.
Напомним
российский диктатор назвал украинские города на юге и востоке российскими, к которым Украина не имеет отношения, а также что эти земли Украине подарил ленин при формировании СССР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин сравнил войну в Украине и секторе Газа
Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина
Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам
Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.
Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд
Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.
США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, разговаривая с президентом Махмудом Аббасом заявил, что для Израиля не будет ни "разумным", ни "правильным" снова оккупировать Газу. Белый дом поддерживает возвращение сил безопасности Палестинской администрации к руководству vектором Газа. США также ожидают, что следующий этап войны в Газе будет включать "точные" операции управляемые разведкой.
Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине
Великобритания приняла новые санкции против россии, включая запрет на импорт определенных металлов, а также финансовые меры, чтобы предотвратить использование товаров и технологий для поддержки военных действий россии в Украине.
Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год
Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.
Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых
Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего две женщины получили ранения.
Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта
Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.
Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии
На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области после того, как депутат бросил гранату в сессионный зал, ранив 26 человек.
"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове
Президент Зеленский почтил на Лычаковском кладбище во Львове украинских воинов, погибших в российско-украинской войне, возложив цветы к их могилам.