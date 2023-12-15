Премьер Болгарии обеспокоен "имперскими амбициями" путина

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что комментарий диктатора рф владимира путина о том, что все побережье Черного моря было российским, свидетельствует об "имперских амбициях", которые потенциально угрожают некоторым европейским странам. Об этом сообщили Еuractiv, пишет УНН.

"Если мы оглянемся на несколько лет назад, то увидим последовательные заявления, содержащие имперские амбиции, и эти амбиции за счет нескольких стран, которые сейчас входят в ЕС", - сказал Денков и продолжил: "В определенной степени это не является чем-то новым, но с другой стороны, мы должны воспринимать такие заявления серьезно, потому что если раньше они звучали просто как слова, то в последнее время они выглядят как план действий, поэтому, действительно, нам нужно быть очень осторожными".

Детали

Недавно путин в очередной раз во время прямого эфира рассказал о кремлевском видении истории Украины и сделал комментарии, которые СМИ в Болгарии восприняли как намек на возможные территориальные претензии.

"Все побережье Черного моря стало российским после русско-турецких войн", - сказал диктатор.

Премьер Болгарии, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры должна принять Болгария, учитывая кремлевские нарративы об "исконно русских землях", которые должны вернуться к россии, он сказал, что это интеграция болгарской армии в структуры НАТО, модернизация ее вооружения и продолжение совместной подготовки болгарских сил с войсками НАТО.

"Надо быть готовыми, если, не дай Бог, что-то случится", - подытожил Денков.

Напомним

российский диктатор назвал украинские города на юге и востоке российскими, к которым Украина не имеет отношения, а также что эти земли Украине подарил ленин при формировании СССР.

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