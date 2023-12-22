Правительство продлило упрощенный порядок финансирования безопасности и обороны
Правительство Украины продлило упрощенные процедуры финансирования сектора безопасности и обороны в условиях военного положения, что позволит вносить изменения в бюджет на 2024 год при необходимости. Процесс также предусматривает минимизацию документации для защиты конфиденциальной информации.
В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов
Воздушные силы обнаружили три группы беспилотников в Одесской области, которые двигались со стороны Черного моря. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях из-за потенциальной угрозы.
Поврежденные дома и линии электропередач: россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
российские войска обстреляли Никополь и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, что привело к повреждению инфраструктуры.
В Киеве до конца года должны проинспектировать состояние инженерных сетей во всех укрытиях: Камышин дал поручение
После обвала потолка в школьном укрытии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины приказал провести проверку инженерных сетей во всех киевских укрытиях, чтобы никто не пострадал, а ремонтные работы были завершены до конца года.
Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество
Президент Украины Зеленский встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, совместные предприятия и миротворческие усилия. Они также обсудили закупку польского оружия и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Шторм, пришедший из Тихого океана, стал подтапливать пустыни в Калифорнии
Мощный шторм в Калифорнии вызывает значительные наводнения и движется на юго-восток, угрожая юго-восточной части штата и соседней Аризоне. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о наводнениях в городах и на реках из-за сильных дождей.
Последний военный покинул страну: Франция закрыла свое посольство в Нигере
Французские войска завершили вывод из Нигера, завершив более чем десятилетнюю антиисламистскую операцию в Сахельском регионе. После переворота новый военный режим Нигера потребовал их ухода, а также выслал французского посла.
Последствия должны устранить до утра понедельника: КГВА об обвале потолка в укрытии одной из школ столицы
Ремонт потолка, обвалившегося в школьном укрытии в Соломенском районе, должен быть завершен до понедельника. Как сообщили в КГГА инцидент расследуется, а расходы покрываются за счет небюджетных средств.
ДТП в Ровно: пьяный водитель выехал на встречную полосу, пострадали два человека
В Ровно пьяный водитель, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, в результате чего пострадали два человека; продолжается досудебное расследование. У водителя Renault Duster обнаружили 0,63 промилле.
"Ни одного факта": ларов сделал циничное заявление о разрушении рф украинского культурного наследия
Лавров утверждает, что нет доказательств того, что россия разрушает украинское культурное наследие, несмотря на то, что ЮНЕСКО подтвердила повреждение 333 объектов с 24 февраля 2022 года.