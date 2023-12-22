Правительство продлило упрощенный порядок финансирования безопасности и обороны

Правительство приняло постановление, предусматривающее продолжение использования упрощенных процедур финансирования сектора национальной безопасности и обороны на период военного положения. Об этом сообщило министерство финансов Украины, передает УНН.

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Сейчас для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрена возможность корректировки расходов в пределах утвержденного объема бюджетных назначений на 2024 год. Это будет осуществляться путем внесения изменений в роспись бюджета в соответствии с заявленными потребностями главного распорядителя средств.

Также разрешено утверждать собственным решением сметы, планы ассигнования общего фонда бюджета и других отдельных документов.

В дополнение постановление минимизирует перечень документов для проведения Казначейством отдельных платежей Министерства обороны для недопущения утечки информации, разглашение которой во время действия военного положения несет угрозу национальной безопасности и приостановит на период военного положения внесение изменений в паспорта бюджетных программ по расходам на безопасность и оборону и представление Минфину отчетности об их выполнении.

После прекращения/отмены военного положения соответствующие процедуры будут восстановлены, отметили в Минфине.

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