Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  3821 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  41197 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  132827 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152748 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142961 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145182 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153301 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127587 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

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По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки

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В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА

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Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

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27 марта 2024, 10:45  •  239288 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  596610 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  546033 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  558286 просмотра

Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

Трем предпринимателям из Житомирской области сообщено о подозрении за организацию в 2023-2024 годах оптовых поставок гранита и изделий из него на российские предприятия и оккупированные территории, что является пособничеством государству-агрессору.

Криминал и ЧП •   •  12336 просмотра
Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура

Объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области подвергся вражескому ракетному обстрелу, но обошлось без жертв.

Война •   •  14742 просмотра
На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура

Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики

В Украине начали сев яровых культур все области, таких как подсолнечник, соя, сахарная свекла, пшеница, ячмень, горох и овес.

Экономика •   •  13892 просмотра
Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики

По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки

С момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.

Война •   •  16742 просмотра
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки

В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА

В результате вражеского обстрела в Хмельницкой области были повреждены 6 жилых домов и бассейн детского лагеря, пострадали окна и крыши, но жертв нет.

Война •   •  15951 просмотра
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА

Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной платформы FTX, был приговорен к 25 годам заключения за хищение 8 миллиардов долларов у клиентов в ходе одной из крупнейших финансовых афер в истории США.

Новости Мира •   •  13586 просмотра
Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения

рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

Был вражеский ракетный удар по объекту газовой инфраструктуры на западе Украины, из-за атак рф есть ограничения электроснабжения в двух областях, обесточивание 212 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды.

Общество •   •  17305 просмотра
рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

Офицер из аппарата помощника Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подарил гранаты своему погибшему коллеге Геннадию Частякову на день рождения, что привело к случайной гибели Частякова, когда одна из гранат взорвалась, когда он распаковывал гранаты.

Война •   •  16991 просмотра
Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

В Украину вернули 121 павшего защитника

При содействии различных ведомств и Международного Комитета Красного Креста Украина вернула тела 121 погибшего защитника.

Общество •   •  16004 просмотра
В Украину вернули 121 павшего защитника

В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (дрона) были найдены в сельскохозяйственной зоне на Большом острове Брэила (Insula Mare a Brăilei) 28 марта, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Война •   •  14096 просмотра
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент