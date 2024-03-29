Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

Трем предпринимателям из Житомирской области объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, они организовали оптовые поставки гранита и изделий из него на предприятия рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора трем гражданам Украины сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, предприниматели из Житомирской области в 2023-2024 годах организовали оптовые поставки гранита и изделий из него на предприятия рф и предприятий на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

Для этого один из сообщников зарегистрировал и использовал предприятие в стране ЕС для прикрытия незаконной деятельности.

С целью конспирации заказ на товар принимались через мобильные мессенджеры и в дальнейшем отправлялись за границу автомобильным транспортом. Оттуда его уже переправляли в рф и на временно оккупированные территории Украины железнодорожным транспортом.

Сейчас решается вопрос об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также объявления в международный розыск третьего сообщника.

Напомним

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