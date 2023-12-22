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Последний военный покинул страну: Франция закрыла свое посольство в Нигере

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 16:45  •  10070 просмотра

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Французские войска завершили вывод из Нигера, завершив более чем десятилетнюю антиисламистскую операцию в Сахельском регионе. После переворота новый военный режим Нигера потребовал их ухода, а также выслал французского посла.

Сегодня, 22 декабря, последние французские войска, дислоцированные в Нигере, покинули эту страну. Об этом со ссылкой на France24, передает УНН.  

Детали 

Это знаменует конец более чем десятилетней антиисламистской операции Франции в регионе Сахель в Западной Африке. В то же время после выхода Франции из Нигера в стране остаются сотни военнослужащих США, а также несколько подразделений итальянских и немецких войск.

Сегодняшняя дата знаменует конец процесса вывода французских сил в регионе Сахель

- сказал лейтенант армии Нигера Салим Ибрагим на церемонии в столице страны - городе Ниамее.

Дополнение

После государственного переворота 26 июля военные, находящиеся у власти, быстро потребовали вывести французских солдат - около 1500 человек и одновременно денонсировали несколько военных соглашений, заключенных с Парижем. В конце августа военный режим также объявил о высылке посла Франции Сильвена Итте.

Ранее УНН сообщал, что Франция решила закрыть свое посольство в Нигере, где оно больше не может нормально функционировать или выполнять свои миссии. 

Напомним

Семья свергнутого президента Нигера Мохаммеда Базума ничего не слышала от него после попытки его побега из военного заключения после переворота 26 июля.

По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и переговоров, продолжающихся после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.

В Нигере демонстранты с российскими флагами напали на посольство Франции31 июль 2023, 03:22 • 436829 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Останній військовий покинув країну: Франція закрила своє посольство у Нігері
The last military officer left the country: France closes its embassy in Niger
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Последний военный покинул страну: Франция закрыла свое посольство в Нигере

Французские войска завершили вывод из Нигера, завершив более чем десятилетнюю антиисламистскую операцию в Сахельском регионе. После переворота новый военный режим Нигера потребовал их ухода, а также выслал французского посла.

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