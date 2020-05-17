Более 180 человек вчера вернулись в Украину из США, Кипра и Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За сутки аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных рейса. В Украину вернулось более 180 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 184 человека, прибывших самолетами из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки", - говорится в сообщении.
В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, добавили пограничники.
По данным пресс-службы, все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дий дома".
Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 21,6 тыс. человек.
Напомним, 14 мая в Украину вернулось около 600 человек.