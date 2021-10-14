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Умерла известная украинская оперная певица Белла Руденко

Умерла известная украинская оперная певица Белла Руденко

Киев  •  УНН

 • 79997 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщил российский критик Андрей Плахов в Facebook, передает УНН.

Цитата

"На 89-м году жизни скончалась выдающаяся оперная певица Белла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.

Детали

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (теперь город Антрацит) Луганской области Украинской ССР.

В 1956 году окончила Одесскую консерваторию им. А. В. Неждановой. Выступать в Одесском театре оперы и балета начала еще будучи студенткой: она обладала редким высоким голосом - колоратурным сопрано.

С 1956 по 1973 год была солисткой Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.

В 1973-1988 годах Руденко была солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского и других.

Певица исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом, выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США.

В 1959 году Руденко была признана Заслуженной артисткой Украины, а в 1960 году - Народной артисткой СССР.

В 1992 году она завершила сольную карьеру и возглавила Фонд развития Большого театра. Артистка также была художественным руководителем оперной труппы Большого театра и занималась преподаванием.

Руденко была замужем за народным артистом Азербайджанской ССР, эстрадным певцом, композитором и актером, а ныне послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы. Он известен зрителям по исполнению роли Теймура в фильме Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой!" 1981 года.

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