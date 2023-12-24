Польские перевозчики заявили об усилении блокады на границе

Польские перевозчики на КПП Дорогуск на Рождество продолжат блокировать границу с Украиной, и будут пропускать по одному коммерческому грузовику каждые три часа вместо трех грузовиков каждый час. Об этом пишет Reuters со ссылкой на одну из руководительниц протеста дальнобойщиков в Дорогуске Эдиту Озигала. Озигала, передает УНН.

Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа сказала Озигала, добавив, что перевозка гуманитарной помощи и военной техники не блокируется.

Заявление Озигали прозвучало на фоне согласия польских фермеров, блокирующих переход Медыка-Шегини, приостановить свой протест с утра 24 декабря.

Напомним,

На этой неделе неделе польские дальнобойщики после короткого перерыва возобновили блокаду КПП в Дорогуске. Также заблокированными польскими перевозчиками остаются пограничные переходы в Гребенном и Корчовов, где блокировщики пропускают несколько автомобилей в час.

Польские перевозчики продолжат блокаду украинской границы во время Рождества