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Полозов: приостановку в РФ следствия по делу украинских моряков обжалуют

Киев • УНН

 • 14828 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сторона защиты обжалует постановление российских следователей о приостановлении следствия по делу украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат из команды защиты моряков Николай Полозов, передает УНН.

Полозов: приостановку в РФ следствия по делу украинских моряков обжалуют

"Следственное управление ФСБ России приостановило производство предварительного следствия в отношении 24 украинских военнослужащих ВМСУ и СБУ, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", - отметил он.

По его словам, приостановление производства предварительного следствия сторона защиты "не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу". "До окончания сроков привлечения украинских военных моряков к уголовной ответственности (... срок составляет 10 лет), следствие в любой момент может возобновить производство по делу", - добавил Полозов.

"Указанные обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности", - отметил адвокат.

"Данное постановление следствия будет обжаловано стороной защиты в установленном порядке. Наша ключевая задача - исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем", - отметил Полозов.

Напомним, 27 января стало известно, что ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков.

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