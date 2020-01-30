Полозов: приостановку в РФ следствия по делу украинских моряков обжалуют
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сторона защиты обжалует постановление российских следователей о приостановлении следствия по делу украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат из команды защиты моряков Николай Полозов, передает УНН.
"Следственное управление ФСБ России приостановило производство предварительного следствия в отношении 24 украинских военнослужащих ВМСУ и СБУ, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", - отметил он.
По его словам, приостановление производства предварительного следствия сторона защиты "не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу". "До окончания сроков привлечения украинских военных моряков к уголовной ответственности (... срок составляет 10 лет), следствие в любой момент может возобновить производство по делу", - добавил Полозов.
"Указанные обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности", - отметил адвокат.
"Данное постановление следствия будет обжаловано стороной защиты в установленном порядке. Наша ключевая задача - исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем", - отметил Полозов.
Напомним, 27 января стало известно, что ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков.