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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти треть физических лиц - предпринимателей в Украине готовятся закрыться - результаты опроса

Почти треть физических лиц - предпринимателей в Украине готовятся закрыться - результаты опроса

Киев  •  УНН

 • 618 просмотра

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27% украинских ФОПов планируют закрыть бизнес в ближайшее время, показал опрос 32 тысяч предпринимателей. Главной причиной закрытия 62% назвали повышение налогов, в частности введение военного сбора.

Опендатабот показал результаты масштабного опроса украинских предпринимателей, согласно которым, 27% опрошенных ФОПов планируют закрываться в ближайшее время, пишет УНН.

Детали 

В опросе приняло участие почти 32 тысячи ФОПов.62% предпринимателей, которые планируют закрытие, приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе.

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФОП приходится 2 закрытых. К сравнению, в соответствующий период прошлого года на 4 новых фопа приходился только 1 закрывавшийся

- сообщает Опендатабот.

Напомним 

Украинские предприниматели сталкиваются с проблемами выплаты валютных кредитов из-за колебаний курса. Эксперты предлагают разрешить конвертацию валютных кредитов в гривну для облегчения ситуации и стимулирования развития бизнеса.

Алина Волянская

Алина Волянская

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