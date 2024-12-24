Почти треть физических лиц - предпринимателей в Украине готовятся закрыться - результаты опроса
Киев • УНН
27% украинских ФОПов планируют закрыть бизнес в ближайшее время, показал опрос 32 тысяч предпринимателей. Главной причиной закрытия 62% назвали повышение налогов, в частности введение военного сбора.
Опендатабот показал результаты масштабного опроса украинских предпринимателей, согласно которым, 27% опрошенных ФОПов планируют закрываться в ближайшее время, пишет УНН.
Детали
В опросе приняло участие почти 32 тысячи ФОПов.62% предпринимателей, которые планируют закрытие, приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе.
С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФОП приходится 2 закрытых. К сравнению, в соответствующий период прошлого года на 4 новых фопа приходился только 1 закрывавшийся
Напомним
Украинские предприниматели сталкиваются с проблемами выплаты валютных кредитов из-за колебаний курса. Эксперты предлагают разрешить конвертацию валютных кредитов в гривну для облегчения ситуации и стимулирования развития бизнеса.